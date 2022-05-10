https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدوما-الغرب-تعمد-جعل-أوكرانيا-نقطة-ضغط-على-موسكو-الفصائل-الفلسطينية-ترفع-حالة-التأهب-1062062903.html

الدوما: الغرب تعمد جعل أوكرانيا نقطة ضغط على موسكو... الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب

الدوما: الغرب تعمد جعل أوكرانيا نقطة ضغط على موسكو... الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط بها على موسكو ويشن منها عدوانه المباشر. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T14:17+0000

2022-05-10T14:17+0000

2022-05-10T14:17+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الدوما: الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة ضغط على موسكو... الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب الدوما: الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة ضغط على موسكو... الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب

الدوما يقول إن الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط منها على موسكووأضاف سلوتسكي أن المستشار الألماني أولاف شولتز قال إن روسيا لم تترك خيارا لحكومته سوى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ليقلب الواقع رأسا على عقب.وأكد سلوتسكي أنه تم تحويل أوكرانيا عمدا إلى نقطة انطلاق للضغط والعدوان المباشر على روسيا. مشيرا إلى أن الغرب أراد مجتمعا أن "يتصرف بالوكالة"، وتابع أن "روسيا هي التي لم يكن لديها أي خيار" في حل الوضع بأوكرانيا بالوسائل السلمية.وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي العربي الروسي إن أوكرانيا أصبحت هي الساحة التي يستعملها الغرب ضد روسيا وضد الشعب الأوكراني، وأصبحت أوكرانيا بالفعل ساحة عسكرية يستطيع من خلالها حلف الناتو والدول الأوروبية تجربة كل وسائلهم من التقنيات العسكرية وأساليب القتال ضد روسيا وهذه كانت فرصة ينتظرونها طويلا.وأضاف شعيتو أن الاسوأ هو أنهم يرون أن الإنجاز الأمريكي والأوروبي يكمن في تفكيك أوكرانيا عن روسيا، كما أنهم أقنعوا قسما من الشعب الأوكراني أن روسيا عدو، ويستمرون بضغطهم العسكري والإعلامي والمادي والترويجي لقلب الكثير من الحقائق.رفع حالة التأهب للفصائل الفلسطينية والتشكيلات العسكرية تزامنا مع إعلان إسرائيل انطلاق مناورات "شهر الحرب"أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".وأكدت قيادة الغرفة المشتركة في بيان أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك الاحتلال؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "اعتبارًا من 9 مايو/أيار 2022 ولمدة شهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن: مركبات عسكرية ومدرعات، وطائرات، وسفن حربية".من جهته قال دكتور فضل طهبوب الكاتب وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال إن الجانبين إسرائيل وفلسطين في حالة طوارئ وحرص شديد لكن ليس أي منهما معنيا بالحرب وشنها والدخول في معارك حادة فلن يكون هناك رابح فالخسارة حتمية للجميع والحرب مدمرة في كل الحالات.وأضاف طهبوب أنه في الواقع الراهن المجتمع الدولي بشكل عام في حالة طوارئ، الجميع يتحسب لتطور الأوضاع وإسرائيل تعتبر نفسها طرفا معاديا في الشرق الأوسط والأطراف الأخرى تتحسب لعمليات تصعيد المواجهة كما صرح مثلا حزب الله، وإسرائيل الآن تشعر بخطر أكبر من السابق لكونها تقف إلى جانب أوكرانيا ولن تجد مساندة حقيقة من أصدقاء روسيا في المنطقة.انهيار المحادثات النفطية ينذر بأزمة بين بغداد وأربيلأعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، عزمَ وزارته على بدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم شرعية قيام حكومة إقليم كردستان بيع النفط المستخرج من الإقليم خارج نطاق الحكومة المركزية.وأكد خلال اجتماع لهيئة الرأي في وزارة النفط، إنَّه بعد 75 يوماً من النقاش والمبادرات، لم تؤدِ كل محاولات بغداد من حيث المرونة في التعاطي مع الإقليم، إلى نتيجة.وبينما رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات كافة قبل أكثر من شهرين، فإن تصريحات الوزير عبد الجبار تنذر بأزمة سياسية بين بغداد وأربيل بخصوص ملف النفط.وأضاف حمزة أن حكومة كردستان حتى الآن لم ترد على التصريحات بانهيار المحادثات والمراقبون يقولون إن الصمت بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه حكومة إقليم كردستان واتفاقاتها السياسية مع بعض القوى السياسية لتمرير مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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