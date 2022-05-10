الرئيس اللبناني: تلقيت تقارير عن استخدام بعض المرشحين للمال الانتخابي
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تلقيه تقارير تفيد بأن بعض المرشحين استخدموا المال الانتخابي في الدعاية لأنفسهم.
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، أكد عون اأن هذا الأمر يتطلب تحركا قضائيا في إطار معين.
رئيس الجمهورية: استخدام المال الانتخابي من قبل بعض المرشحين يستوجب تدخل هيئة الاشراف على الانتخابات والقضاء— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 10, 2022
وقال: "ثمة تقارير وردت إلي عن لجوء بعض المرشحين إلى استخدام المال الانتخابي الأمر الذي يستوجب تدخل هيئة الاشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة، لمنع استمرار هذه التصرفات التي يمكن أن تؤثر سلبا على خيارات الناخبين".
تصريحات عون جاءت خلال استقباله بعثة المنظمة الدولية الفرانكوفونية، والتي ستشارك في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل.
الرئيس عون أبلغ وفد بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية ترحيب لبنان بمشاركة مندوبين عن البعثة في مراقبة الإنتخابات النيابية الأحد المقبل في لبنان، شاكراً الأمينة العامة للفرنكوفونية على مبادرتها بإرسال البعثة pic.twitter.com/H6faIBeedn— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 10, 2022
وفيما رحب عون بالبعثة التي استقبلها اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، أكد أن "لبنان يقدر للأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية لويز موشيكيوابو مبادرتها بتكليف بعثة من المنظمة لمراقبة الانتخابات".
وأوضح عون لبعثة المنظمة الفرانكوفونية أن"كل الإجراءات اتخذت كي تجري العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحرية والتنافس الديموقراطي"، حسب تعبيره.
الرئيس عون: كل الإجراءات اتخذت لتجري الانتخابات في أجواء من الشفافية والحرية، وارتفاع نسبة ترشح النساء مسألة إيجابية يؤمل ان تتطور في الانتخابات المقبلة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 10, 2022
وحول ما قيل عن ضرورة وجود "ميغاسنتر"، أوضح الرئيس اللبناني أنه "كان يفترض إقامة "ميغاسنتر" في عدد من المناطق اللبنانية لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين لا سيما أولئك الذين يسكنون في العاصمة والضواحي، إلا أن مجلس النواب علق العمل بـ"الميغاسنتر" ما يدفع إلى الخشية من تراجع نسبة المقترعين الأحد المقبل"، وفقا لنص البيان.
يشار إلى أن الانتخابات اللبنانية تسير وفق جدول زمني، حيث انطلقت صباح الجمعة الماضية المرحلة الأولى من عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.
وفي الـ8 من مايو/أيار (أول أمس الأحد) جرت المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج، وتحديدا المقيمين في الدول الغربية، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.