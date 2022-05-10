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الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام إنبي بالدوري المصري... فيديو
الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام إنبي بالدوري المصري... فيديو
سقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 2-0 مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة الثامنة عشر للدوري المصري. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:28+0000
2022-05-10T21:28+0000
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سجل ثنائية إنبي علي فوزي في الدقيقة 39 والنيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 61.ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان إلى 23 نقطة في المركز التاسع بعد مواجهة مثيرة نجح خلالها الفريق البترولي في فرض سيطرته على مجريات الأمور.بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 41 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا لحين لعب الأهلي جميع مباراياته المؤجلة بسبب مشاركته بدوري أبطال أفريقيا.وهذه هي ثالث هزيمة للزمالك بالدوري المصري هذا الموسم وأول هزيمة مع فيريرا في نفس البطولة.
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رياضة, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم

الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام إنبي بالدوري المصري... فيديو

21:28 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور فريق الزمالك المصري
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Ahmed Gamil
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سقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 2-0 مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة الثامنة عشر للدوري المصري.
سجل ثنائية إنبي علي فوزي في الدقيقة 39 والنيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 61.
ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان إلى 23 نقطة في المركز التاسع بعد مواجهة مثيرة نجح خلالها الفريق البترولي في فرض سيطرته على مجريات الأمور.
بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 41 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا لحين لعب الأهلي جميع مباراياته المؤجلة بسبب مشاركته بدوري أبطال أفريقيا.
وهذه هي ثالث هزيمة للزمالك بالدوري المصري هذا الموسم وأول هزيمة مع فيريرا في نفس البطولة.
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