الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام إنبي بالدوري المصري... فيديو
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور فريق الزمالك المصري
© AP Photo / Ahmed Gamil
سقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 2-0 مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة الثامنة عشر للدوري المصري.
سجل ثنائية إنبي علي فوزي في الدقيقة 39 والنيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 61.
علي فوزي يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك الزمالك بعد متابعة جيدة⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) May 10, 2022
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ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان إلى 23 نقطة في المركز التاسع بعد مواجهة مثيرة نجح خلالها الفريق البترولي في فرض سيطرته على مجريات الأمور.
"السفاح النيجيري ده وهو مصاب مابالك لو سليم" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) May 10, 2022
إيبوكا يسجل الهدف الثاني لإنبي في شباك الزمالك بصاروح لا يُصد 🔥
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/YwWW7HZND3 #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/AyKdWZmn27
بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 41 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا لحين لعب الأهلي جميع مباراياته المؤجلة بسبب مشاركته بدوري أبطال أفريقيا.
وهذه هي ثالث هزيمة للزمالك بالدوري المصري هذا الموسم وأول هزيمة مع فيريرا في نفس البطولة.