https://arabic.sputniknews.com/20220510/السيسي-سنتحرك-خلال-أيام-لإعداد-قانون-متوازن-للأحوال-الشخصية-1062073744.html
السيسي: سنتحرك خلال أيام لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية
السيسي: سنتحرك خلال أيام لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام، مضيفا أن البلاد... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:58+0000
2022-05-10T18:58+0000
2022-05-10T18:58+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048516704_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4b0404e066f0a7c4eaa946d58274a562.jpg
وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.وأشار الرئيس المصري إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدي إلى العزوف عن الزواج وتكوين أسرة، معلقا: "أنا خايف إن الولاد والبنات يرفضوا فكرة الزواج وتكوين الأسرة من كثرة الانفصال".واستطرد: "نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا".وتابع: "خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة الاجتماعية. قانون الأحوال الشخصية مسؤولية، وأنا مسؤول أمام الله عن كل بيت مصري".وعلى جانب آخر، قال السيسي إن الدولة تتخذ إجراءات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، متابعا: "هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة وبكثرة".وأردف: "حاليا نعيش معاناة، ونعمل على تقليل آثار تلك المعاناة، واليوم كان هناك اجتماع مع البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والمسئولين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/لجنة-العفو-الرئاسي-في-مصر-تعلن-اقتراب-إصدار-قائمة-تتضمن-عشرات-السجناء-السياسيين-1062068398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048516704_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_d55f8da7978b84422419359b3ccf27c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي: سنتحرك خلال أيام لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية
تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام، مضيفا أن البلاد تواجه أزمة لكن الحكومة تسيطر عليها.
وأضاف السيسي
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.
وأشار الرئيس المصري إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية
ستؤدي إلى العزوف عن الزواج وتكوين أسرة، معلقا: "أنا خايف إن الولاد والبنات يرفضوا فكرة الزواج وتكوين الأسرة من كثرة الانفصال".
واستطرد: "نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر
وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا".
وتابع: "خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة الاجتماعية. قانون الأحوال الشخصية مسؤولية، وأنا مسؤول أمام الله عن كل بيت مصري".
وعلى جانب آخر، قال السيسي إن الدولة تتخذ إجراءات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، متابعا: "هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة وبكثرة".
وأردف: "حاليا نعيش معاناة، ونعمل على تقليل آثار تلك المعاناة، واليوم كان هناك اجتماع مع البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والمسئولين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".