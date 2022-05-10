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السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن السلع وأسعارها
السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن السلع وأسعارها
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة للمواطنين بشأن السلع والمستلزمات وأسعارها في الأسواق. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:29+0000
2022-05-10T21:29+0000
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها الرئيس المصري مساء اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشرق".وقال السيسي: "أحاول دائما أن أكون صادقا. أطمئن الشعب، الأمور مستقرة وكل الاحتياجات متوفرة وأكثر في كل مكان".وبين الرئيس المصري: "حرصنا وسنحرص على ضمان توفرها (السلع) حتى نهاية العام بأسعار لا تكون ضاغطة على المواطنين".وأضاف: "أنا بقول دايما يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب (سلعة) ولقاه مش موجود؟.. هو بيقول إنه غالي صحيح".وأشار الرئيس المصري إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة ولها تداعيات حادة على دول العالم أجمع.وذكر السيسي أن صندوق النقد الدولي قد أعلن أن 143 دولة ستعاني من الأزمة العالمية منها مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستعمل على تقليل هذه المعاناة من خلال توفير احتياجات المواطنين.وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب على أن يتحمل الظروف الراهنة من أجل مصر.
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أخبار مصر الآن

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن السلع وأسعارها

21:29 GMT 10.05.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / POOL
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وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة للمواطنين بشأن السلع والمستلزمات وأسعارها في الأسواق.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها الرئيس المصري مساء اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشرق".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
أردوغان والسيسي يتصلان هاتفيا بمحمد بن سلمان
06:26 GMT
وقال السيسي: "أحاول دائما أن أكون صادقا. أطمئن الشعب، الأمور مستقرة وكل الاحتياجات متوفرة وأكثر في كل مكان".
وبين الرئيس المصري: "حرصنا وسنحرص على ضمان توفرها (السلع) حتى نهاية العام بأسعار لا تكون ضاغطة على المواطنين".
وأضاف: "أنا بقول دايما يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب (سلعة) ولقاه مش موجود؟.. هو بيقول إنه غالي صحيح".
وأشار الرئيس المصري إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة ولها تداعيات حادة على دول العالم أجمع.
وذكر السيسي أن صندوق النقد الدولي قد أعلن أن 143 دولة ستعاني من الأزمة العالمية منها مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستعمل على تقليل هذه المعاناة من خلال توفير احتياجات المواطنين.
وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب على أن يتحمل الظروف الراهنة من أجل مصر.
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