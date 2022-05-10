https://arabic.sputniknews.com/20220510/السيسي-يوجه-رسالة-للمصريين-بشأن-السلع-وأسعارها-1062078816.html
السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن السلع وأسعارها
السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن السلع وأسعارها
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة للمواطنين بشأن السلع والمستلزمات وأسعارها في الأسواق. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:29+0000
2022-05-10T21:29+0000
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أخبار مصر الآن
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جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها الرئيس المصري مساء اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشرق".وقال السيسي: "أحاول دائما أن أكون صادقا. أطمئن الشعب، الأمور مستقرة وكل الاحتياجات متوفرة وأكثر في كل مكان".وبين الرئيس المصري: "حرصنا وسنحرص على ضمان توفرها (السلع) حتى نهاية العام بأسعار لا تكون ضاغطة على المواطنين".وأضاف: "أنا بقول دايما يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب (سلعة) ولقاه مش موجود؟.. هو بيقول إنه غالي صحيح".وأشار الرئيس المصري إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة ولها تداعيات حادة على دول العالم أجمع.وذكر السيسي أن صندوق النقد الدولي قد أعلن أن 143 دولة ستعاني من الأزمة العالمية منها مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستعمل على تقليل هذه المعاناة من خلال توفير احتياجات المواطنين.وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب على أن يتحمل الظروف الراهنة من أجل مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/أردوغان-والسيسي-يتصلان-هاتفيا-بمحمد-بن-سلمان-1062047726.html
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أخبار مصر الآن
السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن السلع وأسعارها
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وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة للمواطنين بشأن السلع والمستلزمات وأسعارها في الأسواق.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها الرئيس المصري مساء اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشرق"
.
وقال السيسي: "أحاول دائما أن أكون صادقا. أطمئن الشعب، الأمور مستقرة وكل الاحتياجات متوفرة وأكثر في كل مكان".
وبين الرئيس المصري
: "حرصنا وسنحرص على ضمان توفرها (السلع) حتى نهاية العام بأسعار لا تكون ضاغطة على المواطنين".
وأضاف: "أنا بقول دايما يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب (سلعة) ولقاه مش موجود؟.. هو بيقول إنه غالي صحيح".
وأشار الرئيس المصري إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة ولها تداعيات حادة على دول العالم أجمع.
وذكر السيسي أن صندوق النقد الدولي قد أعلن أن 143 دولة ستعاني من الأزمة العالمية منها مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستعمل على تقليل هذه المعاناة من خلال توفير احتياجات المواطنين.
وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب على أن يتحمل الظروف الراهنة من أجل مصر.