https://arabic.sputniknews.com/20220510/الشرطة-السودانية-سنتخذ-ما-يلزم-تجاه-سائق-دورية-الشرطة-الذي-دهس-أحد-المتظاهرين-1062054149.html
الشرطة السودانية: سنتخذ ما يلزم تجاه سائق دورية الشرطة الذي دهس أحد المتظاهرين
الشرطة السودانية: سنتخذ ما يلزم تجاه سائق دورية الشرطة الذي دهس أحد المتظاهرين
أكدت الشرطة السودانية أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات تجاه سائق السيارة التابعة لها، والذي دهس متظاهرا أثناء حراك الخميس الماضي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:22+0000
2022-05-10T10:22+0000
2022-05-10T10:22+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، قال المكتب الصحفي للشرطة السودانية: "بالإشارة للبيان السابق الخاص بحراك الخميس الماضي والظروف والملابسات حول وفاة أحد المتظاهرين (مجتبى عبد السلام) تؤكد رئاسة الشرطة وصول بلاغ عبر وكيل نيابة الخرطوم يفيد بأن المذكور تعرض لدهس بواسطة ناقلة شرطة (دفار شرطة)".وأكد البيان أنه "تم تشكيل فِرق للبحث والتحري وجمع المعلومات للوصول للحقائق مجردة"، لافتا إلى أن التحريات أوضحت صحة بلاغ قريب المتوفى "وتم تحديد مكان الحادث جنوب موقف شروني وتم تحديد الدفار من ضمن الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة السائق وفقًا للبينات التي دونت بمحضر التحري".وناشدت رئاسة قوات الشرطة عبر البيان المتظاهرين "الالتزام بالسلمية وتجنب الفوضى وعدم التربص بالقوات مع التزامنا التام بالقيام بواجباتنا في حماية المواطنين والمواقع الاستراتيجية".وقالت: "وندعو الجميع للتعاون معنا لحفظ الأمن وتطبيق شعار (الأمن مسئولية الجميع) ومنع الجريمة واجب على الكافة وفق القوانين والأعراف السائدة حفظ الله البلاد والعباد".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/السودان-مقتل-متظاهر-عقب-إطلاق-الأمن-النار-ضد-محتجين-مناهضين-للسلطة-في-البلاد-1060920074.html
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أخبار السودان اليوم
الشرطة السودانية: سنتخذ ما يلزم تجاه سائق دورية الشرطة الذي دهس أحد المتظاهرين
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أكدت الشرطة السودانية أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات تجاه سائق السيارة التابعة لها، والذي دهس متظاهرا أثناء حراك الخميس الماضي.
ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية
سونا، قال المكتب الصحفي للشرطة السودانية: "بالإشارة للبيان السابق الخاص بحراك الخميس الماضي والظروف والملابسات حول وفاة أحد المتظاهرين (مجتبى عبد السلام) تؤكد رئاسة الشرطة وصول بلاغ عبر وكيل نيابة الخرطوم يفيد بأن المذكور تعرض لدهس بواسطة ناقلة شرطة (دفار شرطة)".
وأكد البيان أنه "تم تشكيل فِرق للبحث والتحري وجمع المعلومات للوصول للحقائق مجردة"، لافتا إلى أن التحريات أوضحت صحة بلاغ قريب المتوفى "وتم تحديد مكان الحادث جنوب موقف شروني وتم تحديد
الدفار من ضمن الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة السائق وفقًا للبينات التي دونت بمحضر التحري".
وأشار البيان إلى ما قال إنه "حالات التعدي والطعن والإصابات لأفراد الشرطة واستخدام مواد حجبت الرؤية سكبت على زجاج مركبات الشرطة وإتلاف للإطارات بأدوات صنعت خصيصاً لذلك، وأيضاً الاعتداء على دوريات الارتكاز شمال شرق شروني في اتجاه جسر المسلمية خارج نطاق التعامل".
وناشدت رئاسة قوات الشرطة عبر البيان المتظاهرين "الالتزام بالسلمية وتجنب الفوضى وعدم التربص بالقوات مع التزامنا التام بالقيام بواجباتنا في حماية المواطنين والمواقع الاستراتيجية".
وقالت: "وندعو الجميع للتعاون معنا لحفظ الأمن وتطبيق شعار
(الأمن مسئولية الجميع) ومنع الجريمة واجب على الكافة وفق القوانين والأعراف السائدة حفظ الله البلاد والعباد".