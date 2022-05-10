https://arabic.sputniknews.com/20220510/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك-1062054513.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف على جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف على جمهورية دونيتسك
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية في الساعة 12:35 (نفس... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:29+0000
2022-05-10T10:29+0000
2022-05-10T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي عبر قناة "تلغرام" : "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية: الساعة 12:35، نحو بلدة نيفيلسكويه - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي) وقد أطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-122-ملم-1061827331.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف على جمهورية دونيتسك
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية في الساعة 12:35 (نفس توقيت موسكو) قصفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك، وأطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي عبر قناة "تلغرام" : "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية
: الساعة 12:35، نحو بلدة نيفيلسكويه - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي) وقد أطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس
، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".