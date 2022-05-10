عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك-1062054513.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف على جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف على جمهورية دونيتسك
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية في الساعة 12:35 (نفس... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:29+0000
2022-05-10T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060658229_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf6282a8164cf3e03abda46a97e2f54e.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي عبر قناة "تلغرام" : "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية: الساعة 12:35، نحو بلدة نيفيلسكويه - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي) وقد أطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-122-ملم-1061827331.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060658229_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_757899cea05dd01baa27b989a53e05c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف على جمهورية دونيتسك

10:29 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية في الساعة 12:35 (نفس توقيت موسكو) قصفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك، وأطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي عبر قناة "تلغرام" : "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية: الساعة 12:35، نحو بلدة نيفيلسكويه - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي) وقد أطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
4 مايو, 01:32 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала