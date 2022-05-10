https://arabic.sputniknews.com/20220510/الكاظمي-يوجه-باتخاذ-إجراءات-عاجلة-للحد-من-تأثير-العواصف-الترابية-1062072785.html
الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير العواصف الترابية
الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير العواصف الترابية
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:16+0000
2022-05-10T18:16+0000
2022-05-10T18:16+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأشار الكاظمي إلى أن التأثيرات المناخية بدت واضحة في البلاد في العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية.وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تدعم أي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية.خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.وتسببت العواصف الترابية في وفاة حالة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/العراق-يعلن-وفاة-12-شخصا-بالحمى-النزفية-1062065781.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير العواصف الترابية
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أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وأشار الكاظمي إلى أن التأثيرات المناخية بدت واضحة في البلاد في العواصف الترابية وتأثيراتها
الصحية والبيئية والاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تدعم أي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية.
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.
وتسببت العواصف الترابية في وفاة حالة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.