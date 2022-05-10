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الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير العواصف الترابية
الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير العواصف الترابية
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:16+0000
2022-05-10T18:16+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأشار الكاظمي إلى أن التأثيرات المناخية بدت واضحة في البلاد في العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية.وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تدعم أي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية.خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.وتسببت العواصف الترابية في وفاة حالة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/العراق-يعلن-وفاة-12-شخصا-بالحمى-النزفية-1062065781.html
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير العواصف الترابية

18:16 GMT 10.05.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
العراق يعلن وفاة 12 شخصا بالحمى النزفية
15:26 GMT
وأشار الكاظمي إلى أن التأثيرات المناخية بدت واضحة في البلاد في العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تدعم أي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية.
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.
وتسببت العواصف الترابية في وفاة حالة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.
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