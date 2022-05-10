https://arabic.sputniknews.com/20220510/الكشف-عن-معدات-وتقنيات-أمريكية-مهمة-في-محيط-مصنع-آزوفستال-1062047099.html
الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال
الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" في ماريوبول أن القوات الأوكرانية والعناصر القومية المتطرفة المحاصرة في مصنع آزوفستال تستخدم معدات اتصال عسكرية أمريكية منذ سنوات عدة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T05:44+0000
2022-05-10T05:44+0000
2022-05-10T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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وذكر المراسل أن القوات الروسية خلال عملية تمشيط المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال وجدت الكثير من المعدات والتقنيات العسكرية الأمريكية، تتضمن وثائق عن تاريخ استلامها من واشنطن، حيث تبين أنه يتم إرسالها للقوات الأوكرانية منذ العام 2010.ووجدت القوات العسكرية الروسية في أحد الطوابق العليا لأحد المباني الإدارية للمصنع تعليمات ووثائق متخصصة بمعدات هوائية للاتصالات من طراز "هاريس" أمريكية الصنع.وأشار الخبراء إلى أن هذا النوع من معدات وتقنيات الاتصال لا يمكن توفيره خارج الولايات المتحدة إلا بموافقة كتابية صريحة من إدارة واشنطن، مؤكدين وجود قانون يحظر على الولايات المتحدة إعادة تصدير هذه الهوائيات، أي إعادة بيعها، إلى دول أخرى.وفقًا للوثائق التي تم العثور عليها، تم تصنيع الهوائي بواسطة شركة Harris Corporation في يناير 2010.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال
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كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" في ماريوبول أن القوات الأوكرانية والعناصر القومية المتطرفة المحاصرة في مصنع آزوفستال تستخدم معدات اتصال عسكرية أمريكية منذ سنوات عدة.
وذكر المراسل أن القوات الروسية خلال عملية تمشيط المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال وجدت الكثير من المعدات والتقنيات العسكرية الأمريكية، تتضمن وثائق عن تاريخ استلامها من واشنطن، حيث تبين أنه يتم إرسالها للقوات الأوكرانية منذ العام 2010.
ووجدت القوات العسكرية الروسية في أحد الطوابق العليا لأحد المباني الإدارية للمصنع تعليمات ووثائق متخصصة بمعدات هوائية للاتصالات من طراز "هاريس" أمريكية الصنع.
وأشار الخبراء إلى أن هذا النوع من معدات وتقنيات الاتصال لا يمكن توفيره خارج الولايات المتحدة إلا بموافقة كتابية صريحة من إدارة واشنطن، مؤكدين وجود قانون يحظر على الولايات المتحدة إعادة تصدير هذه الهوائيات، أي إعادة بيعها، إلى دول أخرى.
وفقًا للوثائق التي تم العثور عليها، تم تصنيع الهوائي بواسطة شركة Harris Corporation في يناير 2010.