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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220510/الكشف-عن-معدات-وتقنيات-أمريكية-مهمة-في-محيط-مصنع-آزوفستال-1062047099.html
الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال
الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" في ماريوبول أن القوات الأوكرانية والعناصر القومية المتطرفة المحاصرة في مصنع آزوفستال تستخدم معدات اتصال عسكرية أمريكية منذ سنوات عدة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T05:44+0000
2022-05-10T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكر المراسل أن القوات الروسية خلال عملية تمشيط المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال وجدت الكثير من المعدات والتقنيات العسكرية الأمريكية، تتضمن وثائق عن تاريخ استلامها من واشنطن، حيث تبين أنه يتم إرسالها للقوات الأوكرانية منذ العام 2010.ووجدت القوات العسكرية الروسية في أحد الطوابق العليا لأحد المباني الإدارية للمصنع تعليمات ووثائق متخصصة بمعدات هوائية للاتصالات من طراز "هاريس" أمريكية الصنع.وأشار الخبراء إلى أن هذا النوع من معدات وتقنيات الاتصال لا يمكن توفيره خارج الولايات المتحدة إلا بموافقة كتابية صريحة من إدارة واشنطن، مؤكدين وجود قانون يحظر على الولايات المتحدة إعادة تصدير هذه الهوائيات، أي إعادة بيعها، إلى دول أخرى.وفقًا للوثائق التي تم العثور عليها، تم تصنيع الهوائي بواسطة شركة Harris Corporation في يناير 2010.
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العالم

الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال

05:44 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" في ماريوبول أن القوات الأوكرانية والعناصر القومية المتطرفة المحاصرة في مصنع آزوفستال تستخدم معدات اتصال عسكرية أمريكية منذ سنوات عدة.
وذكر المراسل أن القوات الروسية خلال عملية تمشيط المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال وجدت الكثير من المعدات والتقنيات العسكرية الأمريكية، تتضمن وثائق عن تاريخ استلامها من واشنطن، حيث تبين أنه يتم إرسالها للقوات الأوكرانية منذ العام 2010.
ووجدت القوات العسكرية الروسية في أحد الطوابق العليا لأحد المباني الإدارية للمصنع تعليمات ووثائق متخصصة بمعدات هوائية للاتصالات من طراز "هاريس" أمريكية الصنع.
وأشار الخبراء إلى أن هذا النوع من معدات وتقنيات الاتصال لا يمكن توفيره خارج الولايات المتحدة إلا بموافقة كتابية صريحة من إدارة واشنطن، مؤكدين وجود قانون يحظر على الولايات المتحدة إعادة تصدير هذه الهوائيات، أي إعادة بيعها، إلى دول أخرى.
وفقًا للوثائق التي تم العثور عليها، تم تصنيع الهوائي بواسطة شركة Harris Corporation في يناير 2010.
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