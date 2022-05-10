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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلقون للغاية" من عدم تعاون إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلقون للغاية" من عدم تعاون إيران
قال رئيس وكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه "قلق للغاية" بشأن عدم تعاون إيران مع سعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء الجمود حول... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:57+0000
2022-05-10T17:57+0000
أخبار إيران
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تعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.وقال رئيس الوكالة رافائيل غروسي أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحاول توضيح عدد من الأمور التي لا تزال مفتوحة مع إيران"، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف: "أشير إلى حقيقة أننا، في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا من تحديد آثار يورانيوم مخصب في أماكن لم تعلن إيران قط أنها أماكن تجري فيها أي أنشطة".وتابع: "الوضع لا يبدو جيدا جدا، ايران في الوقت الحالي لم تكن صريحة حول نوع المعلومات التي نحتاجها منها، ونحن قلقون للغاية بشأن هذا".أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مارس أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الحاسمة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في ذلك الوقت، قال غروسي إن الوكالة وإيران "قررتا تجربة نهج عملي" للتغلب على "عدد من الأمور المهمة".ومن المقرر تبادل بعض الوثائق بين الجانبين بحلول 22 مايو/ أيار، والهدف من ذلك هو تسوية الأسئلة العالقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوجود السابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-محطة-تشيرنوبيل-في-أوكرانيا-1061502227.html
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أخبار إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلقون للغاية" من عدم تعاون إيران

17:57 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAمندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي
مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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قال رئيس وكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه "قلق للغاية" بشأن عدم تعاون إيران مع سعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء الجمود حول محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
تعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.
وقال رئيس الوكالة رافائيل غروسي أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحاول توضيح عدد من الأمور التي لا تزال مفتوحة مع إيران"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأضاف: "أشير إلى حقيقة أننا، في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا من تحديد آثار يورانيوم مخصب في أماكن لم تعلن إيران قط أنها أماكن تجري فيها أي أنشطة".
المنطقة المهجورة - تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا
22 أبريل, 18:37 GMT
وتابع: "الوضع لا يبدو جيدا جدا، ايران في الوقت الحالي لم تكن صريحة حول نوع المعلومات التي نحتاجها منها، ونحن قلقون للغاية بشأن هذا".
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مارس أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الحاسمة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في ذلك الوقت، قال غروسي إن الوكالة وإيران "قررتا تجربة نهج عملي" للتغلب على "عدد من الأمور المهمة".
ومن المقرر تبادل بعض الوثائق بين الجانبين بحلول 22 مايو/ أيار، والهدف من ذلك هو تسوية الأسئلة العالقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوجود السابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران.
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