https://arabic.sputniknews.com/20220510/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قلقون-للغاية-من-عدم-تعاون-إيران-1062071883.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلقون للغاية" من عدم تعاون إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلقون للغاية" من عدم تعاون إيران

قال رئيس وكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه "قلق للغاية" بشأن عدم تعاون إيران مع سعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء الجمود حول... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T17:57+0000

2022-05-10T17:57+0000

2022-05-10T17:57+0000

أخبار إيران

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تعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.وقال رئيس الوكالة رافائيل غروسي أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحاول توضيح عدد من الأمور التي لا تزال مفتوحة مع إيران"، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف: "أشير إلى حقيقة أننا، في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا من تحديد آثار يورانيوم مخصب في أماكن لم تعلن إيران قط أنها أماكن تجري فيها أي أنشطة".وتابع: "الوضع لا يبدو جيدا جدا، ايران في الوقت الحالي لم تكن صريحة حول نوع المعلومات التي نحتاجها منها، ونحن قلقون للغاية بشأن هذا".أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مارس أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الحاسمة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في ذلك الوقت، قال غروسي إن الوكالة وإيران "قررتا تجربة نهج عملي" للتغلب على "عدد من الأمور المهمة".ومن المقرر تبادل بعض الوثائق بين الجانبين بحلول 22 مايو/ أيار، والهدف من ذلك هو تسوية الأسئلة العالقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوجود السابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-محطة-تشيرنوبيل-في-أوكرانيا-1061502227.html

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