https://arabic.sputniknews.com/20220510/امرأة-تعرض-منزلا-فاخرا-للبيع-مع-خصم-لمن-يأخذ-زوجها-السابق-1062059537.html

امرأة تعرض منزلا فاخرا للبيع مع خصم لمن يأخذ زوجها السابق

امرأة تعرض منزلا فاخرا للبيع مع خصم لمن يأخذ زوجها السابق

عرضت امرأة منزلها الفاخر للبيع، معربة عن استعدادها لتكون أكثر مرونة في السعر لمن يأخذ زوجها، الذي يجيد الطهي والتنظيف والأعمال المنزلية الأخرى. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T12:59+0000

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2022-05-10T12:59+0000

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وبعد 7 سنوات من الزواج انفصلت كريستال بيل (43 عاما) من ولاية فلوريدا الأمريكية عن زوجها ريتشارد شاليو (54 عاما) مؤخرا لكن الاثنين بقيا على علاقة جيدة، لدرجة أن كريستال تريد التأكد من عدم تشرده بعد الانفصال.وكتبت كريستال في منشور على مواقع التواصل: "زوجي السابق متاح لأي شخص في هذ البيت المذهل في بنما سيتي بيتش. إنه رجل شغوف بالمطبخ، إنه طاه شخصي يقدم وجبات مثالية"، بحسب صحيفة "ميرور".وحول الانفصال عن زوجها، كتبت: "لدي أنا وريتشارد مشاكلنا، لكن كل شيء على ما يرام الآن ونريد الأفضل لبعضنا البعض. ما زلنا قريبين كعائلة ونريد الاستفادة من طلاقنا للمساعدة في بيع المنزل".وعدت كريستال من يشتري المنزل بأن ريتشارد سينظف ويطبخ للمالك مقابل الحصول على إحدى الغرف في المنزل.تم عرض المنزل للبيع بـ 699 ألف دولار، ولكن سيكون هناك خصم كبير للمالكين الجدد الذين سيوافقون على أخذ ريتشارد المسكين أيضا.في منشور نشرته على فيسبوك، شاركت كريستال عدة صور لريتشارد في غرف المنزل، بما في ذلك صورة له مع دمية نمر بيضاء في حوض الاستحمام الساخن.وأضافت أنه ليس من الضروري أن يأخذ الملاك الجدد ريتشارد، لكن الخيار موجود إذا كانوا يريدون توفير بعض المال عند شراء المنزل.

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منوعات