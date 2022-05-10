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باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية
باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية
رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، مشيدا بجهود لبلدين لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:33+0000
2022-05-10T16:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
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جاء تصريح باشاغا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال باشاغا: "أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا".وأكد الوزيران في البيان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما أثنيا على الجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.وفي إطار متصل ثمن باشاغا "دور الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا بالوصول لاتفاق ليبي ليبي، وهو ما يجب أن يبنى عليه في هذه المرحلة، للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بالإضافة إلى حماية الثروات وموارد البلاد".من جانبه صرح المحلل السياسي إدريس عبدالسلام لـ "سبوتنيك"، بأن "المملكة المغربية كان لها دور كبير في الأزمة الليبية، بداية من حوار الصخيرات وانتهاءه بحكومة وفاق وطني، كما أن جمهورية مصر العربية كان لها دور مهم في المشهد السياسي الليبي، بداية من وقف إطلاق النار وتقديم العديد من المبادرات واحتضان اجتماعات الأطراف الليبية المختلفة".وفي هذا الإطار أشار إدريس لموقف دولة الجزائر التي أيدت حكومة الوحدة الوطنية، وتريد أن تلعب دورا ينافس الدور المغربي في الأزمة الليبية، موضحا "نحن على دراية بالخلاف السياسي بين المغرب والجزائر، أتمنى أن لا ينعكس هذا الخلاف على الأزمة الليبية فيما يتعلق بهذا التوافق الأخير".واعتبر أن الأزمة الليبية تعاني من تدخلات خارجية سلبية، هي التي تحرك المشهد وهي التي تقرر ما يمكن أن يحدث في ليبيا، في ظل غياب التوافقات الليبية الداخلية.
مصر
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أخبار ليبيا اليوم, مصر

باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية

16:33 GMT 10.05.2022
© Photoالاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا
الاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
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رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، مشيدا بجهود لبلدين لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر.
جاء تصريح باشاغا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال باشاغا: "أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا".
وأكد الوزيران في البيان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما أثنيا على الجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.
وفي إطار متصل ثمن باشاغا "دور الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا بالوصول لاتفاق ليبي ليبي، وهو ما يجب أن يبنى عليه في هذه المرحلة، للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بالإضافة إلى حماية الثروات وموارد البلاد".
من جانبه صرح المحلل السياسي إدريس عبدالسلام لـ "سبوتنيك"، بأن "المملكة المغربية كان لها دور كبير في الأزمة الليبية، بداية من حوار الصخيرات وانتهاءه بحكومة وفاق وطني، كما أن جمهورية مصر العربية كان لها دور مهم في المشهد السياسي الليبي، بداية من وقف إطلاق النار وتقديم العديد من المبادرات واحتضان اجتماعات الأطراف الليبية المختلفة".
وفي هذا الإطار أشار إدريس لموقف دولة الجزائر التي أيدت حكومة الوحدة الوطنية، وتريد أن تلعب دورا ينافس الدور المغربي في الأزمة الليبية، موضحا "نحن على دراية بالخلاف السياسي بين المغرب والجزائر، أتمنى أن لا ينعكس هذا الخلاف على الأزمة الليبية فيما يتعلق بهذا التوافق الأخير".
واعتبر أن الأزمة الليبية تعاني من تدخلات خارجية سلبية، هي التي تحرك المشهد وهي التي تقرر ما يمكن أن يحدث في ليبيا، في ظل غياب التوافقات الليبية الداخلية.
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