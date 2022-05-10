باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية
© Photoالاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا
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رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، مشيدا بجهود لبلدين لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر.
جاء تصريح باشاغا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال باشاغا: "أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا".
1/5 أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة اقليمياً ودولياً. @MarocDiplo_AR @MfaEgypt— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 10, 2022
وأكد الوزيران في البيان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما أثنيا على الجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.
وفي إطار متصل ثمن باشاغا "دور الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا بالوصول لاتفاق ليبي ليبي، وهو ما يجب أن يبنى عليه في هذه المرحلة، للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بالإضافة إلى حماية الثروات وموارد البلاد".
2/5 تمكنت الأجسام التشريعية والاستشارية في #ليبيا بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي /ليبي وهو ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 10, 2022
من جانبه صرح المحلل السياسي إدريس عبدالسلام لـ "سبوتنيك"، بأن "المملكة المغربية كان لها دور كبير في الأزمة الليبية، بداية من حوار الصخيرات وانتهاءه بحكومة وفاق وطني، كما أن جمهورية مصر العربية كان لها دور مهم في المشهد السياسي الليبي، بداية من وقف إطلاق النار وتقديم العديد من المبادرات واحتضان اجتماعات الأطراف الليبية المختلفة".
وفي هذا الإطار أشار إدريس لموقف دولة الجزائر التي أيدت حكومة الوحدة الوطنية، وتريد أن تلعب دورا ينافس الدور المغربي في الأزمة الليبية، موضحا "نحن على دراية بالخلاف السياسي بين المغرب والجزائر، أتمنى أن لا ينعكس هذا الخلاف على الأزمة الليبية فيما يتعلق بهذا التوافق الأخير".
واعتبر أن الأزمة الليبية تعاني من تدخلات خارجية سلبية، هي التي تحرك المشهد وهي التي تقرر ما يمكن أن يحدث في ليبيا، في ظل غياب التوافقات الليبية الداخلية.