https://arabic.sputniknews.com/20220510/بايدن-أشعر-بمعاناة-الأمريكيين-بسبب-التضخم-وندرس-إلغاء-الرسوم-على-السلع-الصينية-1062073180.html
بايدن: أشعر بمعاناة الأمريكيين بسبب التضخم وندرس إلغاء الرسوم على السلع الصينية
بايدن: أشعر بمعاناة الأمريكيين بسبب التضخم وندرس إلغاء الرسوم على السلع الصينية
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:34+0000
2022-05-10T18:34+0000
2022-05-10T18:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
اقتصاد
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وأضاف بايدن في كلمة بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية، ويشعر بمعاناة الأمريكيين.وتابع: "أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن".وأشار إلى أن بعض أسباب التضخم خارجة عن سيطرته، مشيرًا إلى جائحة "كوفيد-19" وتداعيات الأزمة الأوكرانية.ويتعرض بايدن لضغوط لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.وكان ترامب قد فرض الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.في مارس/آذار الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.وبحسب بيانات البنك المركزي ووزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت تكاليف الطاقة في الربع الأول من 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث زادت بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.2% خلال نفس الفترة.وبلغ متوسط السعر الوطني للبنزين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.33 دولار للغالون في مارس.وبدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع، ومن المتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة المتزايدة طوال العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/أمريكا-معدل-التضخم-يسجل-أعلى-مستوى-في-40-عاما-1061743790.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, اقتصاد
بايدن: أشعر بمعاناة الأمريكيين بسبب التضخم وندرس إلغاء الرسوم على السلع الصينية
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.
وأضاف بايدن
في كلمة بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية، ويشعر بمعاناة الأمريكيين.
وتابع: "أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن".
وأشار إلى أن بعض أسباب التضخم خارجة عن سيطرته، مشيرًا إلى جائحة "كوفيد-19" وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يبحث رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار، مضيفا: "نناقش ذلك الآن.. لم يتم اتخاذ قرار بشأنه".
ويتعرض بايدن لضغوط لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة
عن طريق جعل الواردات أرخص.
وكان ترامب قد فرض الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.
في مارس/آذار الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.
وقالت شبكة "سي إن إن
" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
وبحسب بيانات البنك المركزي ووزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت تكاليف الطاقة في الربع الأول من 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث زادت بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.2% خلال نفس الفترة.
وبلغ متوسط السعر الوطني للبنزين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.33 دولار للغالون في مارس.
وبدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع، ومن المتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة المتزايدة طوال العام.