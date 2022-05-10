https://arabic.sputniknews.com/20220510/بايدن-يلتقي-ملك-الأردن-الجمعة-المقبل-1062060194.html
بايدن يلتقي ملك الأردن الجمعة المقبل
بايدن يلتقي ملك الأردن الجمعة المقبل
أعلن البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الجمعة المقبل. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:07+0000
2022-05-10T13:07+0000
2022-05-10T13:07+0000
العالم
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وأصدر البيت الأبيض بيانا بهذا الخصوص على موقعه الرسمي، حيث يقوم الملك الأردني بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن يلتقي ملك الأردن الجمعة المقبل
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أعلن البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الجمعة المقبل.
وأصدر البيت الأبيض
بيانا بهذا الخصوص على موقعه الرسمي، حيث يقوم الملك الأردني بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.