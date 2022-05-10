https://arabic.sputniknews.com/20220510/بروكسل-الولايات-المتحدة-تقدم-أكثر-من-800-مليون-دولار-كمساعدات-إنسانية-جديدة-لسوريا-1062062541.html

بروكسل.. الولايات المتحدة تقدم أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة لسوريا

بروكسل.. الولايات المتحدة تقدم أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة لسوريا

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال حديثها في مؤتمر بروكسل لدعم سوريا، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 800... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T14:01+0000

2022-05-10T14:01+0000

2022-05-10T14:01+0000

العالم

مؤتمر بروكسل

أخبار سوريا اليوم

مساعدات إنسانية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت توماس غرينفيلد لشبكة CNN "هذه الحرب مستمرة منذ 10 سنوات والسوريون العاديون يعانون. الناس يتضورون جوعًا والإمدادات الطبية لا تصل"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مانح إنساني في جميع المجالات، وهذه قيمة أساسية يجب أن تقدمها الولايات المتحدة للمحتاجين أينما كانوا".ويأتي التمويل الجديد هذا العام، وهو أكبر مبلغ تبرعت به الولايات المتحدة على الإطلاق في مؤتمر بروكسل من أجل سوريا، مع استمرار الأزمة الإنسانية في أوكرانيا أيضًا، وفرار ملايين اللاجئين من البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية، حيث أكدت السفيرة الأمريكية أن المساعدات الإنسانية المخصصة لسوريا "لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بما نفعله في أوكرانيا، وهذا التعهد الذي نقدمه (اليوم) يُظهر ذلك".ودعت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى أن يظل معبر باب الهوى الحدودي من تركيا إلى سوريا مفتوحًا، نظرًا للدور الذي يلعبه هذا المعبر في إيصال المساعدات بحسب زعمها. كما دعت إلى توسيع الوصول إلى سوريا للحصول على الدعم الإنساني، معتبرة أنها "مسألة حياة أو موت".ووفقا لـ "CNN"، من غير الواضح ما إذا كانت روسيا، التي قاومت إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة إلى سوريا في الماضي، ستدعم إبقاء المعبر مفتوحا هذه المرة. وفي هذا السياق قالت السفيرة: "نعتقد أنه من مصلحة روسيا إبقاء هذا المعبر الحدودي مفتوحًا، وإلا فسيكون هناك ملايين الأشخاص يموتون جوعاً في سوريا وهم في الداخل والنظام السوري مسؤول كذلك. حيث يوفر هذا المعبر الحدودي الأدوية الأساسية والغذاء والمياه للسوريين، ليس فقط على الحدود ولكن في عمق سوريا أيضًا".وأضافت أن الولايات المتحدة دعمت هذا العام المساعدات القادمة من المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية إلى الأراضي التي تقع خارج سيطرتها، لكنها أكدت أن المعبر الحدودي يجب أن يظل مفتوحًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/حرب-أوكرانيا-تلقي-بظلالها-على-مؤتمر-المانحين-لسوريا-1062058892.html

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العالم, مؤتمر بروكسل, أخبار سوريا اليوم, مساعدات إنسانية, الولايات المتحدة الأمريكية