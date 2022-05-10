https://arabic.sputniknews.com/20220510/برومو-الجزء-الثاني-من-فيلم-أفاتار-يثير-تفاعلا-واسعا-على-الإنترنت-فيديو-1062068764.html

برومو الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" يثير تفاعلا واسعا على الإنترنت... فيديو

برومو الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" يثير تفاعلا واسعا على الإنترنت... فيديو

تم إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الخيال العلمي "أفاتار"، بعنوان "ذا واي أوف واتر"، إذ يأتي الجزء الثاني بعد 13 عاما من إطلاق الجزء الأول للسلسلة الخيالية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T16:35+0000

2022-05-10T16:35+0000

2022-05-10T16:35+0000

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وكان "أفاتار" قد حقق الإيرادات الأعلى على الإطلاق في تاريخ الأفلام، حاصدًا أكثر من 2.8 مليار دولار حول العالم.وتراهن "ديزني" بشكل كبير على سلسلة "أفاتار"، إذ أن من المقرر إطلاق 3 أفلام أخرى بعد "طريق الماء"، الذي سيعرض في دور السينما في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 المقبل.يذكر أن الجزء الأول من الفيلم الذي عرض في 2009 دارت أحداثه في (القمر الفريد باندورا) الذي يكتشف مجموعة من البشر احتواءه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور.لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تٌدعى (نافي) تتمتع بحب جارف لكوكبها وطبيعته المدهشة، وتتصل معه جسدياً ونفسياً، لذا عندما يبدأ هؤلاء في الدفاع عن كوكبهم، ينضم إليهم بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.وبعد طول انتظار، للجزء الثاني من الفيلم، أثار الإعلان التشويقي قدراً كبيراً من ردود الأفعال بين المتابعين والمعجبين من جميع أنحاء العالم.وتصدر هاشتاغ "2 Avatar" الترند على "تويتر"، بالاضافة أيضاً الى هاشتاغ "AvatarTheWayOfWater"، الذي نشره آلاف المغردين حول العالم، تعبيرا عن سعادتهم بالجزء الجديد من الفيلم.

https://arabic.sputniknews.com/20200511/في-ظل-تفشي-كورونا-استكمال-تصوير-أفاتار-بميزانية-تتخطى-مليار-دولار-1045400116.html

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