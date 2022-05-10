https://arabic.sputniknews.com/20220510/بوتين-يدعو-تبون-لزيارة-موسكو-1062064104.html
بوتين يدعو تبون لزيارة موسكو
بوتين يدعو تبون لزيارة موسكو
نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لزيارة روسيا الاتحادية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:26+0000
2022-05-10T14:26+0000
2022-05-10T14:49+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف خلال لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائر: "بادئ ذي بدء، أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس بوتين. لقد أجريتم (يوتين وتبون) محادثة جيدة عبر الهاتف منذ وقت ليس ببعيد. يتذكر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بحرارة هذا الاتصال ويتطلع إلى اجتماع شخصي. طلب مني تأكيد دعوتكم لزيارة روسيا".وشدد لافروف على أن الجانب الروسي لا يتخلى أبدا عن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الودية مع الشركاء.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات أدلى بها لافروف للصحافة عقب اللقاء قال فيها: "بناء على حرصنا لتطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون الاقتصادي والعسكري والإنساني، أكدنا لسيادة الرئيس تبون دعوة الرئيس بوتين ليقوم بزيارة الى موسكو".واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الروسي، في مقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز خلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-روسيا-تثمن-موقف-الجزائر-المتوازن-حول-أوكرانيا-1062063386.html
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روسيا, العالم العربي
بوتين يدعو تبون لزيارة موسكو
14:26 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لزيارة روسيا الاتحادية.
وقال لافروف خلال لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائر: "بادئ ذي بدء، أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس بوتين. لقد أجريتم (يوتين وتبون) محادثة جيدة عبر الهاتف منذ وقت ليس ببعيد. يتذكر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بحرارة هذا الاتصال ويتطلع إلى اجتماع شخصي. طلب مني تأكيد دعوتكم لزيارة روسيا".
وشدد لافروف على أن الجانب الروسي لا يتخلى أبدا عن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الودية مع الشركاء.
بدوره، أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أن "روسيا تظل صديقة كبيرة للجزائر" وأن الجزائر لا تزال ملتزمة بالمواقف المعلنة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات
أدلى بها لافروف للصحافة عقب اللقاء قال فيها: "بناء على حرصنا لتطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون الاقتصادي والعسكري والإنساني، أكدنا لسيادة الرئيس تبون دعوة الرئيس بوتين ليقوم بزيارة الى موسكو"
.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الروسي، في مقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز خلف.