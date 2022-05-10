https://arabic.sputniknews.com/20220510/بوتين-يهنئ-غاغلويف-على-انتخابه-رئيسا-لأوسيتيا-الجنوبية-1062058264.html
بوتين يهنئ غاغلويف على انتخابه رئيسا لأوسيتيا الجنوبية
بوتين يهنئ غاغلويف على انتخابه رئيسا لأوسيتيا الجنوبية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، آلان غاغلويف، بانتخابه رئيسًا لأوسيتيا الجنوبية، متمنيا له النجاح في أداء مهامه. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T12:15+0000
2022-05-10T12:15+0000
2022-05-10T12:15+0000
روسيا
العالم
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وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فقد هنأ الرئيس بوتين، غاغلوف بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان: "آمل أن يساهم نشاطك في هذا المنصب الرفيع في تعزيز العلاقات بين بلدينا على أساس مبادئ التحالف والشراكة الاستراتيجية".وتمنى الرئيس الروسي لغاغلويف التوفيق والصحة الجيدة والازدهار لبلده.وتصدر زعيم حزب "نيكاس" المعارض، آلان غاغلويف، نتائج فرز 97% من الأصوات، وتقدم في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حيث صوت لصالحه نسبة 54.2% من المنتخبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/غاغلوف-من-الضروري-حشد-دعم-روسيا-لإجراء-استفتاء-في-أوسيتيا-الجنوبية-1061394519.html
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روسيا, العالم
بوتين يهنئ غاغلويف على انتخابه رئيسا لأوسيتيا الجنوبية
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، آلان غاغلويف، بانتخابه رئيسًا لأوسيتيا الجنوبية، متمنيا له النجاح في أداء مهامه.
وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فقد هنأ الرئيس بوتين، غاغلوف بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان: "آمل أن يساهم نشاطك في هذا المنصب الرفيع في تعزيز العلاقات بين بلدينا على أساس مبادئ التحالف والشراكة الاستراتيجية".
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستواصل تقديم الدعم لأوسيتيا الجنوبية في معالجة القضايا الملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في ضمان الأمن القومي.
وتمنى الرئيس الروسي لغاغلويف التوفيق والصحة الجيدة والازدهار لبلده.
وتصدر زعيم حزب "نيكاس" المعارض، آلان غاغلويف
، نتائج فرز 97% من الأصوات، وتقدم في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حيث صوت لصالحه نسبة 54.2% من المنتخبين.