https://arabic.sputniknews.com/20220510/بوريطة-علاقة-المغرب-بإسبانيا-ليست-ضد-أحد-وتعتمد-على-الشراكة-الموثوقة-1062077137.html

بوريطة: علاقة المغرب بإسبانيا ليست ضد أحد وتعتمد على الشراكة الموثوقة

بوريطة: علاقة المغرب بإسبانيا ليست ضد أحد وتعتمد على الشراكة الموثوقة

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الحكومة الإسباني والعاهل المغربي الملك محمد السادس، جرى تنفيذ العديد من... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T20:46+0000

2022-05-10T20:46+0000

2022-05-10T20:46+0000

إسبانيا

أخبار المغرب اليوم

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جاء ذلك خلال ندوة صحفية مع نظيره الإسباني، على هامش الاجتماع الوزاري لـ "التحالف الدولي ضد داعش" المنعقد بمدينة مراكش المغربية.وقال وزير الخارجية المغربي إن البيان المشترك الصادر عن المحادثات بين ملك المغرب ورئيس الحكومة الإسباني حدد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب تنفيذها ووضعها حيز التنفيذ لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية.وأكد أن الجانب المغربي عمل بكل جدية واجتهاد لتنفيذ الخطوات، حيث تحققت مجموعة من النتائج في العلاقات الثنائية بعد زيارة رئيس الحكومة الإسباني، منها الربط البحري، وكذلك اجتماع فريق العمل الثنائي حول الهجرة، واجتماعات فرق العمل المختلفة على المستوى الثنائي، بما في ذلك لجنة الحدود والمجال الجوي.وذكر أن إسبانيا بإمكانها الاعتماد على المغرب كشريك موثوق، وأن المغرب يعتمد على إسبانيا كحليف وشريك في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.وأوضح أن المغرب يريد أن يبقى على تنسيق مع إسبانيا في القضايا الإقليمية ومنطقة الساحل، مع التأكيد على أن العلاقة بين البلدين ليست ضد أي أحد، ولكنها في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين.وشدد على أن المغرب يقدر موقف إسبانيا من الصحراء الغربية، في إطار الحركة الدولية لدعم إيجاد حل للنزاع المفتعل، حسب قوله.واعتبر أن: "موقف إسبانيا من الصحراء الغربية منسجم مع أغلب الدول العربية ودول العالم، لحل النزاع المفتعل، وأن الحل الممكن هو الحكم الذاتي في إطار احترام الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه، وأن من يريد حل المشكلة يمكنه أن يدفع نحو الحل الوحيد الواقعي المرتبط بالحكم الذاتي".

https://arabic.sputniknews.com/20220505/استئناف-مفاوضات-الحدود-البحرية-بين-المغرب-وإسبانيا--1061872002.html

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