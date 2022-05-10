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https://arabic.sputniknews.com/20220510/بينيت-إسرائيل-أقوى-من-كل-أعدائها-مجتمعين-ومستعدون-لأي-سيناريو-1062065362.html
بينيت: إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين ومستعدون لأي سيناريو
بينيت: إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين ومستعدون لأي سيناريو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تبحث عن مواجهة ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:00+0000
2022-05-10T15:00+0000
إسرائيل
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك خلال حضوره مناورة "عربات النار" التي يجريها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.وأضاف بينيت "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات بآن واحد". وتابع: "لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو كان، العدو يعلم إن لو جرّنا للمواجهة فهو سيدفع ثمنا باهظا لن يستطيع تحمله". وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.وتهدف مناورات "عربات النار" التي تستمر 4 أيام إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-واسعة-تحت-اسم-عربات-النار-تحاكي-حربا-على-عدة-جبهات-1062031840.html
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إسرائيل

بينيت: إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين ومستعدون لأي سيناريو

15:00 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تبحث عن مواجهة ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك خلال حضوره مناورة "عربات النار" التي يجريها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
وأضاف بينيت "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات بآن واحد".
وتابع: "لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو كان، العدو يعلم إن لو جرّنا للمواجهة فهو سيدفع ثمنا باهظا لن يستطيع تحمله".

وأتم: "إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين وسنكون دائما على أهبة الاستعداد".

أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة تحت اسم "عربات النار" تحاكي حربا على عدة جبهات
أمس, 14:59 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وتهدف مناورات "عربات النار" التي تستمر 4 أيام إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
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