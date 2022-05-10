عربي
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
https://arabic.sputniknews.com/20220510/توما-سليمان-القائمة-المشتركة-ستصوت-غدا-الأربعاء-لصالح-حل-الكنيست-1062049035.html
توما سليمان: القائمة المشتركة ستصوت غدا الأربعاء لصالح "حل الكنيست"
توما سليمان: القائمة المشتركة ستصوت غدا الأربعاء لصالح "حل الكنيست"
قالت النائبة العربية الإسرائيلية، عايدة توما سليمان، إن القائمة العربية المشتركة، ستصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست المقرر أن تطرحه المعارضة غدا الأربعاء. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:26+0000
2022-05-10T07:26+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، اليوم الثلاثاء، سليمان النائبة عن القائمة المشتركة، وهي تحالف يضم 3 أحزاب عربية في إسرائيل، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتأتي تلك التصريحات غداة تصويت "المشتركة" ضد مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.وأضافت النائبة العربية: "لا يجب أن نبقى أسرى بين اليمين الاستيطاني واليمين الفاشي، فهذه ليست الخيارات التي نريد العيش معها".وأكدت سليمان أن حكومة بينيت "فشلت في توفير البدائل وواصلت الاحتلال والاستيطان، وعمقت الفقر داخل الطبقات الضعيفة".وأمس الاثنين، بررت القائمة المشتركة تصويتها ضد حجب الثقة عن حكومة بينيت بالقول في بيان إنها لن تدعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم، مؤكدة أنها تعمل فقط "وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة".وأضافت المشتركة: "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما أننا لن ندعم حكومة بينيت ولن ننقذها من الانهيار... موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة".ومساء أمس، أظهر استطلاع للرأي داخل المجتمع العربي بإسرائيل، أنه حال تم حل الكنيست، والذهاب لانتخابات مبكرة، فسوف تحصل القائمة المشتركة (لديها 6 مقاعد في الكنيست الحالي)، على 8 مقاعد، فيما لن تتجاوز القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس (لديها حاليا 4 مقاعد)، عتبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.وتواجه حكومة بينيت التي جرى تشكيلها قبل نحو عام، أزمات كبيرة تهدد وجودها، بما في ذلك بعد خسارتها الأغلبية البرلمانية، عقب انسحاب عيديت سيلمان النائبة من حزب "يمينا" بقيادة بينيت، من الائتلاف الحكومي، ما جعله يتساوى من حيث عدد المقاعد مع المعارضة برصيد 60 مقعدا لكل منهما، ما يعني عدم قدرة الائتلاف على تمرير قوانين بالكنيست.وما فاقم من أزمة بينيت، هو تجميد القائمة العربية الموحدة، دعمها للائتلاف، على خلفية الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-أحزاب-المعارضة-الإسرائيلية-يتفقون-على-إسقاط-حكومة-بينيت-1061984050.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103076/27/1030762777_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_311387be3a892b49cbff40371cc001df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو

توما سليمان: القائمة المشتركة ستصوت غدا الأربعاء لصالح "حل الكنيست"

07:26 GMT 10.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
تابعنا عبرTelegram
قالت النائبة العربية الإسرائيلية، عايدة توما سليمان، إن القائمة العربية المشتركة، ستصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست المقرر أن تطرحه المعارضة غدا الأربعاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، اليوم الثلاثاء، سليمان النائبة عن القائمة المشتركة، وهي تحالف يضم 3 أحزاب عربية في إسرائيل، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتأتي تلك التصريحات غداة تصويت "المشتركة" ضد مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.
وأضافت النائبة العربية: "لا يجب أن نبقى أسرى بين اليمين الاستيطاني واليمين الفاشي، فهذه ليست الخيارات التي نريد العيش معها".
وأكدت سليمان أن حكومة بينيت "فشلت في توفير البدائل وواصلت الاحتلال والاستيطان، وعمقت الفقر داخل الطبقات الضعيفة".
وأمس الاثنين، بررت القائمة المشتركة تصويتها ضد حجب الثقة عن حكومة بينيت بالقول في بيان إنها لن تدعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم، مؤكدة أنها تعمل فقط "وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة".
وأضافت المشتركة: "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما أننا لن ندعم حكومة بينيت ولن ننقذها من الانهيار... موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
إعلام: أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتفقون على إسقاط حكومة بينيت
8 مايو, 11:58 GMT
ومساء أمس، أظهر استطلاع للرأي داخل المجتمع العربي بإسرائيل، أنه حال تم حل الكنيست، والذهاب لانتخابات مبكرة، فسوف تحصل القائمة المشتركة (لديها 6 مقاعد في الكنيست الحالي)، على 8 مقاعد، فيما لن تتجاوز القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس (لديها حاليا 4 مقاعد)، عتبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.
وتواجه حكومة بينيت التي جرى تشكيلها قبل نحو عام، أزمات كبيرة تهدد وجودها، بما في ذلك بعد خسارتها الأغلبية البرلمانية، عقب انسحاب عيديت سيلمان النائبة من حزب "يمينا" بقيادة بينيت، من الائتلاف الحكومي، ما جعله يتساوى من حيث عدد المقاعد مع المعارضة برصيد 60 مقعدا لكل منهما، ما يعني عدم قدرة الائتلاف على تمرير قوانين بالكنيست.
وما فاقم من أزمة بينيت، هو تجميد القائمة العربية الموحدة، دعمها للائتلاف، على خلفية الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала