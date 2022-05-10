جباروف: قرار برلمان ليتوانيا اعتبار روسيا "دولة إرهابية" قد يؤدي إلى قطع العلاقات
12:26 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 10.05.2022)
© Sputnik . Alexander Natruskinفلاديمير جباروف
© Sputnik . Alexander Natruskin
أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات البرلمان الليتواني، الذي وصف روسيا بـ "دولة إرهابية"، يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك"، إن "قرار البرلمان الليتواني، الذي وصف روسيا بأنها" دولة إرهابية "، يمكن أن يؤدي إلى قطع كامل للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
وتساءل البرلماني عن سبب وجوب شراء فيلنيوس للغاز من دولة تعتبرها "إرهابية".
ولم يستبعد جباروف أن "قرار البرلمان الليتواني قد يؤدي إلى تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال".
هذا وكان قد تبنى البرلمان الليتواني قرارا ينص على أن روسيا، بسبب قيامها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، هي "دولة تدعم الإرهاب وتنفذه".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وتساءل البرلماني عن سبب وجوب شراء فيلنيوس للغاز من دولة تعتبرها "إرهابية".
ولم يستبعد جباروف أن "قرار البرلمان الليتواني قد يؤدي إلى تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال".
هذا وكان قد تبنى البرلمان الليتواني قرارا ينص على أن روسيا، بسبب قيامها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، هي "دولة تدعم الإرهاب وتنفذه".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
21 أبريل, 10:14 GMT