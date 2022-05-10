https://arabic.sputniknews.com/20220510/حكومة-باشاغا-تعقد-اجتماعها-الرسمي-الثاني-في-مدينة-درنة-شرقي-ليبيا-فيديو-1062054825.html

حكومة باشاغا تعقد اجتماعها الرسمي الثاني في مدينة درنة شرقي ليبيا.. فيديو

حكومة باشاغا تعقد اجتماعها الرسمي الثاني في مدينة درنة شرقي ليبيا.. فيديو

بدأت الحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا اجتماعها الثاني صباح اليوم الثلاثاء في مدينة درنة شرقي البلاد. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T10:37+0000

2022-05-10T10:37+0000

2022-05-10T10:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب مقطع نشره المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بمدينة درنة في شرق ليبيا.ويمارس باشاغا نشاطاته كرئيس للحكومة الليبية، في ظل خلاف وعدم تمكن من السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بسبب رفض الدبيبة الاعتراف بحكومته، واستمراره على رأس حكومة موازية.ونشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة باشأغا مقاطع من زيارته ونوابه وعدد من الوزراء أمس الاثنين لمصنع ألبان القرضابية في سرت التابع لمشروع مياه النهر الصناعي وحظائر الأبقار الخاصة به.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/فتحي-باشاغا-ينفي-مقالا-نسبته-له-صحيفة-التايمز-تعهد-فيه-بدعم-بريطانيا-ضد-روسيا-1061836878.html

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أخبار ليبيا اليوم