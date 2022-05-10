https://arabic.sputniknews.com/20220510/حماس-تزيح-الستار-عن-أسلحة-جديدة-1062065158.html

"حماس" تزيح الستار عن أسلحة جديدة

"حماس" تزيح الستار عن أسلحة جديدة

أزاحت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الستار عن الأسلحة التي دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس". 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T14:57+0000

2022-05-10T14:57+0000

2022-05-10T14:57+0000

العالم العربي

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" أزاحت الستار عن أسلحة جديدة استخدمتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "حارس الأسوار" إسرائيليا، و"سيف القدس" فلسطينيا، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للعملية نفسها.ومن الأسلحة التي كشفت عنها حركة "حماس"، صاروخ "ayyash 250 k"، حيث جاءت تسميته تيمنا بالقائد المهندس يحيى عياش، أحد قادة الحركة الراحلين، موضحة أن هذا الصاروخ يتميز بقوة تدميرية هي الأكبر، حيث يصل مداه إلى أكثر من 250 كيلو متر.والسلاح العسكري الثاني التي تحدثت عنه كتائب عز الدين القسام، هو صاروخ "A120"، وجاءت تسميته تيمنا بالقائد الراحل رائد العطار، وهو صاروخ له قوة تدميرية عالية ويصل مداه إلى 120 كيلو متر.وبالتوازي مع ذلك كشفت الحركة عن صاروخ "SH85"، وسُمي هكذا تيمنا بالقائد الراحل محمد أبو شمالة، مؤكدة أن مداه يصل إلى 85 كيلو متر ويتمتع بقدرة تدميرية عالية.وكشفت الحركة الفلسطينية عن طائرات "شهاب" الانتحارية، والمصنعة محليا، مؤكدة أنها نفذت عدة مهمات أهمها استهداف مصنع الكيماويات في مستوطنة نير عوز، واستهداف منصة الغاز قبالة سواحل غزة.ولم تكتف "حماس" بذلك، بل استعرضت طائرات "الزواري" المسيرة للاستطلاع، والمصنعة محليا، وجاءت تسميتها تيمنا بالقائد التونسي الراحل، محمد الزواري، حيث سبق أن قامت بمهمات رصد واستطلاع خلال معركة "سيف القدس".ويشار إلى أن العملية الإسرائيلية "سيف القدس" على غزة، بدأت في 10 مايو/أيار من العام الماضي، واستمرت 11 يوما، حتى تم الاتفاق على وقف إطلاق النار من خلال هدنة بوساطة مصرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الإسرائيلي-حماس-تركب-موجة-الإرهاب-ولا-تقودها-1062044894.html

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العالم العربي, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة