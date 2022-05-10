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حميدتي: نحرص على الوصول إلى التحول الديمقراطي
حميدتي: نحرص على الوصول إلى التحول الديمقراطي
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرص بلاده على استقرار الفترة الانتقالية من أجل الوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:31+0000
2022-05-10T14:31+0000
أخبار السودان اليوم
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جاءت تصريحات حميدتي خلال لقائه بالعاملين في مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب بيان نشره المجلس على حسابه بموقع "فيسبوك".وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن السودان حريص على بذل جهود مكثفة "لتحقيق التوافق الوطني واستقرار الفترة الانتقالية، للوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي".وأضاف حميدتي: "نريد وفاقا شاملا لا يقصي أحدا، باعتبار أن الإقصاء لا يحقق الاستقرار، ولن يخدم قضايا الشعب السوداني".وأكد على ضرورة إشراك جميع ولايات ومحليات البلاد في عملية الحوار الوطني، لتحقيق وفاق جامع وشامل.وحذر المسؤول السوداني من "تدبير المؤامرات لخدمة الأجندات الحزبية الضيقة".وأشار إلى حاجة السودان لجهود جميع أبنائه للمضي قدما، محذرا من أن "هناك بعض الحوارات تتم تحت الطاولة ولن يكتب لها النجاح".ودعا إلى الحوار والتشاور الذي يتسم بالوضوح والشفافية أمام الشعب السوداني.
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أخبار السودان اليوم

حميدتي: نحرص على الوصول إلى التحول الديمقراطي

14:31 GMT 10.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرص بلاده على استقرار الفترة الانتقالية من أجل الوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي.
جاءت تصريحات حميدتي خلال لقائه بالعاملين في مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب بيان نشره المجلس على حسابه بموقع "فيسبوك".
وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن السودان حريص على بذل جهود مكثفة "لتحقيق التوافق الوطني واستقرار الفترة الانتقالية، للوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي".
وأضاف حميدتي: "نريد وفاقا شاملا لا يقصي أحدا، باعتبار أن الإقصاء لا يحقق الاستقرار، ولن يخدم قضايا الشعب السوداني".
وأكد على ضرورة إشراك جميع ولايات ومحليات البلاد في عملية الحوار الوطني، لتحقيق وفاق جامع وشامل.
وحذر المسؤول السوداني من "تدبير المؤامرات لخدمة الأجندات الحزبية الضيقة".
وأشار إلى حاجة السودان لجهود جميع أبنائه للمضي قدما، محذرا من أن "هناك بعض الحوارات تتم تحت الطاولة ولن يكتب لها النجاح".
ودعا إلى الحوار والتشاور الذي يتسم بالوضوح والشفافية أمام الشعب السوداني.
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