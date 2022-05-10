https://arabic.sputniknews.com/20220510/حنان-مطاوع-استعنت-بطبيب-نفسي-خلال-مسلسل-وجوه-لتجسيد-مرض-الذهان-1062066063.html
حنان مطاوع: استعنت بطبيب نفسي خلال مسلسل "وجوه" لتجسيد مرض "الذهان"
حنان مطاوع: استعنت بطبيب نفسي خلال مسلسل "وجوه" لتجسيد مرض "الذهان"
أكدت الفنانة المصرية حنان مطاوع، اليوم الثلاثاء، أنها استعانت بطبيب نفسي خلال أدائها لمسلسل "وجوه" وأثناء تجسيدها لأعراض "الذهان" في المسلسل نفسه. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:39+0000
2022-05-10T15:39+0000
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ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، عن مطاوع أن دور سلمى في مسلسل "وجوه"، كان بمثابة تحد كبير لها كممثلة، لكنه يعتبر فرصة لأي ممثلة لإثبات نفسها، موضحة أن كانت "مركزة في الشخصية" طوال الوقت.وذكرت الفنانة المصرية أن كل المحيطين بها كانوا دوما يتساءلون عن سبب "عبوسها وتكشيرتها" طوال فترة المسلسل، وكان الرد الدائم منها أنه بالعكس، هي "تعيش أسعد أوقات حياتها، ولكن مركزة في الشخصية، لأنها كانت شخصية محبطة".ولفتت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن زوجها هو الذي رشح لها مؤلف مسلسل "وجوه" منذ عدة سنوات، مؤكدة أنها لا تأخذ أي موقف نقدي من أي شخصية تجسدها.وذكرت الفنانة المصرية، قائلة: "لازم أحب الشخصية واقتنع بها وبعد انتهاء الدور يحصل مراجعة".وأشارت حنان مطاوع أن تجسيدها لمرض "الذهان" خلال مسلسل "وجوه" الذي عرض طوال شهر رمضان الماضي، كان بمثابة تحد كبير لها، خاصة وأن الشخصية مريضة، لافتة إلى "أن الجميع اعتقدوا أن الشخصية أثرت عليها ولكنها كانت في حالة تركيز فقط".
https://arabic.sputniknews.com/20211227/معجب-عراقي-يترك-رسالة-غريبة-للفنانة-المصرية-حنان-مطاوع-بعد-اختراقه-حسابها-على-إنستغرام-1054656923.html
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع
حنان مطاوع: استعنت بطبيب نفسي خلال مسلسل "وجوه" لتجسيد مرض "الذهان"
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أكدت الفنانة المصرية حنان مطاوع، اليوم الثلاثاء، أنها استعانت بطبيب نفسي خلال أدائها لمسلسل "وجوه" وأثناء تجسيدها لأعراض "الذهان" في المسلسل نفسه.
ونقلت بوابة الأهرام
، مساء اليوم الثلاثاء، عن مطاوع أن دور سلمى في مسلسل "وجوه"، كان بمثابة تحد كبير لها كممثلة، لكنه يعتبر فرصة لأي ممثلة لإثبات نفسها، موضحة أن كانت "مركزة في الشخصية" طوال الوقت.
27 ديسمبر 2021, 10:06 GMT
وذكرت الفنانة المصرية
أن كل المحيطين بها كانوا دوما يتساءلون عن سبب "عبوسها وتكشيرتها" طوال فترة المسلسل، وكان الرد الدائم منها أنه بالعكس، هي "تعيش أسعد أوقات حياتها، ولكن مركزة في الشخصية، لأنها كانت شخصية محبطة".
ولفتت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن زوجها هو الذي رشح لها مؤلف مسلسل "وجوه" منذ عدة سنوات، مؤكدة أنها لا تأخذ أي موقف نقدي من أي شخصية تجسدها.
وذكرت الفنانة المصرية، قائلة: "لازم أحب الشخصية واقتنع بها وبعد انتهاء الدور يحصل مراجعة".
وأشارت حنان مطاوع أن تجسيدها لمرض "الذهان" خلال مسلسل "وجوه" الذي عرض طوال شهر رمضان الماضي
، كان بمثابة تحد كبير لها، خاصة وأن الشخصية مريضة، لافتة إلى "أن الجميع اعتقدوا أن الشخصية أثرت عليها ولكنها كانت في حالة تركيز فقط".