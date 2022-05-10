https://arabic.sputniknews.com/20220510/دبي-تطلق-دورة-الـفيفا-لمحاضري-تقنية-الفار-1062055680.html

دبي تطلق دورة الـ"فيفا" لمحاضري تقنية "الفار"

دبي تطلق دورة الـ"فيفا" لمحاضري تقنية "الفار"

انطلقت، أمس الاثنين، في دبي فعاليات دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمحاضري تقنية حكم الفيديو المساعد/VAR/ التي يستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 26... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T11:07+0000

2022-05-10T11:07+0000

2022-05-10T11:07+0000

العالم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وافتتح الدورة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، الذي رحب بوفد الفيفا والمشاركين في هذه الدورة المهمة التي تضم نخبة من محاضري الفيفا يتقدمهم مايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في "فيفا"، وميشيل بايلي مدير مشروع التقنية، وخورخي لاريوندا مسؤول محاضري تقنية الفيديو، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام".وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: "التعاون والتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والدولي لكرة القدم في استضافة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تطوير كافة منتسبي نشاط كرة القدم لم يقتصر على كوادرنا الوطنية، بل يشمل العديد من المشاركين من الاتحادات الأعضاء بمختلف القارات، ونسعى معا لاكتساب الخبرات من نخبة محاضري العالم، وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين".وأضاف: "اتحاد الإمارات لكرة القدم من أوائل الاتحادات في آسيا التي طبقت تقنية الفيديو، وحرصنا على التعاقد مع كبرى الشركات الرائدة والمنفذّة للتقنية، ونحن حريصون على استمرارية التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي في كافة البرامج التدريبية والفنية ذات الأهداف التطويرية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي غيرت من مفهوم كرة القدم المتعارف عليها في الزمن الماضي، وتُمهد لمفهوم جديد بأن تطور اللعبة حول العالم يسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي".من جهته، أشاد فان مايك فان دير روست بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في استضافة هذه الدورة، مشيراً إلى أن الدورة تجسد التعاون بين الـ"فيفا" واتحاداته الأعضاء الذين يطبقون تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية، وكذلك الذين يعملون على استكمال متطلبات تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتأتي أهميتها في مشاركة وتبادل الخبرات خلال المحاضرات، وفي مجموعات العمل التي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات الدورة التدريبية".ويشتمل برنامج الدورة محاضرات نظرية تستعرض وتُناقش كافة الأمور والمستجدات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بالإضافة للتطبيق العملي للتقنية والذي سيتم تنفيذه على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

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