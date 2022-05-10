عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/دبي-تطلق-دورة-الـفيفا-لمحاضري-تقنية-الفار-1062055680.html
دبي تطلق دورة الـ"فيفا" لمحاضري تقنية "الفار"
دبي تطلق دورة الـ"فيفا" لمحاضري تقنية "الفار"
انطلقت، أمس الاثنين، في دبي فعاليات دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمحاضري تقنية حكم الفيديو المساعد/VAR/ التي يستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 26... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T11:07+0000
2022-05-10T11:07+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/41/1043704146_0:136:1920:1216_1920x0_80_0_0_13cd7f0e99a7df8ce100fdf9a013e744.jpg
وافتتح الدورة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، الذي رحب بوفد الفيفا والمشاركين في هذه الدورة المهمة التي تضم نخبة من محاضري الفيفا يتقدمهم مايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في "فيفا"، وميشيل بايلي مدير مشروع التقنية، وخورخي لاريوندا مسؤول محاضري تقنية الفيديو، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام".وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: "التعاون والتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والدولي لكرة القدم في استضافة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تطوير كافة منتسبي نشاط كرة القدم لم يقتصر على كوادرنا الوطنية، بل يشمل العديد من المشاركين من الاتحادات الأعضاء بمختلف القارات، ونسعى معا لاكتساب الخبرات من نخبة محاضري العالم، وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين".وأضاف: "اتحاد الإمارات لكرة القدم من أوائل الاتحادات في آسيا التي طبقت تقنية الفيديو، وحرصنا على التعاقد مع كبرى الشركات الرائدة والمنفذّة للتقنية، ونحن حريصون على استمرارية التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي في كافة البرامج التدريبية والفنية ذات الأهداف التطويرية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي غيرت من مفهوم كرة القدم المتعارف عليها في الزمن الماضي، وتُمهد لمفهوم جديد بأن تطور اللعبة حول العالم يسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي".من جهته، أشاد فان مايك فان دير روست بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في استضافة هذه الدورة، مشيراً إلى أن الدورة تجسد التعاون بين الـ"فيفا" واتحاداته الأعضاء الذين يطبقون تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية، وكذلك الذين يعملون على استكمال متطلبات تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتأتي أهميتها في مشاركة وتبادل الخبرات خلال المحاضرات، وفي مجموعات العمل التي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات الدورة التدريبية".ويشتمل برنامج الدورة محاضرات نظرية تستعرض وتُناقش كافة الأمور والمستجدات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بالإضافة للتطبيق العملي للتقنية والذي سيتم تنفيذه على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/استئناف-الـفيفا-يقرر-إعادة-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-في-تصفيات-كأس-العالم-1062039235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/41/1043704146_60:0:1861:1351_1920x0_80_0_0_73e1b408ae2f7749683b9ab01fb81de3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

دبي تطلق دورة الـ"فيفا" لمحاضري تقنية "الفار"

11:07 GMT 10.05.2022
© Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid بانوراما لمدينة دبي
بانوراما لمدينة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
تابعنا عبرTelegram
انطلقت، أمس الاثنين، في دبي فعاليات دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمحاضري تقنية حكم الفيديو المساعد/VAR/ التي يستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 26 محاضراً من الاتحادات الوطنية الأعضاء في قارتي آسيا وأفريقيا ومنطقة أوراسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وافتتح الدورة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، الذي رحب بوفد الفيفا والمشاركين في هذه الدورة المهمة التي تضم نخبة من محاضري الفيفا يتقدمهم مايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في "فيفا"، وميشيل بايلي مدير مشروع التقنية، وخورخي لاريوندا مسؤول محاضري تقنية الفيديو، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام".
وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: "التعاون والتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والدولي لكرة القدم في استضافة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تطوير كافة منتسبي نشاط كرة القدم لم يقتصر على كوادرنا الوطنية، بل يشمل العديد من المشاركين من الاتحادات الأعضاء بمختلف القارات، ونسعى معا لاكتساب الخبرات من نخبة محاضري العالم، وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين".
الأرجنتين تفوز بركلات الترجيح وتواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
استئناف الـ"فيفا" يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أمس, 17:34 GMT
وأضاف: "اتحاد الإمارات لكرة القدم من أوائل الاتحادات في آسيا التي طبقت تقنية الفيديو، وحرصنا على التعاقد مع كبرى الشركات الرائدة والمنفذّة للتقنية، ونحن حريصون على استمرارية التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي في كافة البرامج التدريبية والفنية ذات الأهداف التطويرية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي غيرت من مفهوم كرة القدم المتعارف عليها في الزمن الماضي، وتُمهد لمفهوم جديد بأن تطور اللعبة حول العالم يسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي".
من جهته، أشاد فان مايك فان دير روست بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في استضافة هذه الدورة، مشيراً إلى أن الدورة تجسد التعاون بين الـ"فيفا" واتحاداته الأعضاء الذين يطبقون تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية، وكذلك الذين يعملون على استكمال متطلبات تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتأتي أهميتها في مشاركة وتبادل الخبرات خلال المحاضرات، وفي مجموعات العمل التي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات الدورة التدريبية".
ويشتمل برنامج الدورة محاضرات نظرية تستعرض وتُناقش كافة الأمور والمستجدات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بالإضافة للتطبيق العملي للتقنية والذي سيتم تنفيذه على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала