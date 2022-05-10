https://arabic.sputniknews.com/20220510/دراسة-حكومية-ألمانية-إذا-تم-حظر-الغاز-الروسي-سينكمش-الناتج-المحلي-بنسبة-تصل-إلى-12-1062067187.html

دراسة حكومية ألمانية: إذا تم حظر الغاز الروسي سينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 12%

دراسة حكومية ألمانية: إذا تم حظر الغاز الروسي سينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 12%

توقعت دراسة حكومية ألمانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في حال تم حظر واردات الغاز الروسي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T16:19+0000

2022-05-10T16:19+0000

2022-05-10T16:19+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

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وحسب فايننشال تايمز، فإن الدراسة التي قام بها مستشار حكومي، هو توم كريبس، أستاذ الاقتصاد بجامعة مانهايم ومستشار وزارة المالية، قد توقعت انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة تصل إلى 12% إذا توقفت واردات الغاز الطبيعي الروسي على الفور.ولفتت إلى أن هذه الأرقام هي ما يمكن مقارنته بالأزمة المالية لعام 2009 ووباء كورونا لعام 2020.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الثلاثاء، إن برلين ستقلص اعتمادها على موارد الطاقة الروسية إلى "الصفر"، مضيفة أنه لا يمكن التراجع عن القرار.في ظل السيناريو الأول، قد تتكبد ألمانيا خسارة تتراوح بين 3.2% و8% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإنتاج، بينما قد يؤدي انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار إلى القضاء على 2% إلى 4% أخرى، وبالتالي، يمكن أن تتراوح الخسارة الإجمالية من 5.2% إلى 12%.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/وكالة-ألمانيا-وقطر-على-خلاف-بشأن-عقود-إمدادات-الغاز--1062047959.html

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