https://arabic.sputniknews.com/20220510/دراسة-حكومية-ألمانية-إذا-تم-حظر-الغاز-الروسي-سينكمش-الناتج-المحلي-بنسبة-تصل-إلى-12-1062067187.html
دراسة حكومية ألمانية: إذا تم حظر الغاز الروسي سينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 12%
دراسة حكومية ألمانية: إذا تم حظر الغاز الروسي سينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 12%
توقعت دراسة حكومية ألمانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في حال تم حظر واردات الغاز الروسي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:19+0000
2022-05-10T16:19+0000
2022-05-10T16:19+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
وحسب فايننشال تايمز، فإن الدراسة التي قام بها مستشار حكومي، هو توم كريبس، أستاذ الاقتصاد بجامعة مانهايم ومستشار وزارة المالية، قد توقعت انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة تصل إلى 12% إذا توقفت واردات الغاز الطبيعي الروسي على الفور.ولفتت إلى أن هذه الأرقام هي ما يمكن مقارنته بالأزمة المالية لعام 2009 ووباء كورونا لعام 2020.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الثلاثاء، إن برلين ستقلص اعتمادها على موارد الطاقة الروسية إلى "الصفر"، مضيفة أنه لا يمكن التراجع عن القرار.في ظل السيناريو الأول، قد تتكبد ألمانيا خسارة تتراوح بين 3.2% و8% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإنتاج، بينما قد يؤدي انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار إلى القضاء على 2% إلى 4% أخرى، وبالتالي، يمكن أن تتراوح الخسارة الإجمالية من 5.2% إلى 12%.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/وكالة-ألمانيا-وقطر-على-خلاف-بشأن-عقود-إمدادات-الغاز--1062047959.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا
دراسة حكومية ألمانية: إذا تم حظر الغاز الروسي سينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 12%
تابعنا عبر
توقعت دراسة حكومية ألمانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في حال تم حظر واردات الغاز الروسي.
وحسب فايننشال تايمز
، فإن الدراسة التي قام بها مستشار حكومي، هو توم كريبس، أستاذ الاقتصاد بجامعة مانهايم ومستشار وزارة المالية، قد توقعت انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة تصل إلى 12% إذا توقفت واردات الغاز الطبيعي الروسي على الفور.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام هي ما يمكن مقارنته بالأزمة المالية لعام 2009 ووباء كورونا لعام 2020.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الثلاثاء، إن برلين ستقلص اعتمادها
على موارد الطاقة الروسية إلى "الصفر"، مضيفة أنه لا يمكن التراجع عن القرار.
ووفقًا لـ"فاينانشيال تايمز"، أجرى توم كريبس، دراسة خاصة حول هذه القضية وقدم سيناريوهين حول مدى قوة الشعور بتأثير مثل هذا الإجراء.
في ظل السيناريو الأول، قد تتكبد ألمانيا خسارة تتراوح بين 3.2% و8% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإنتاج، بينما قد يؤدي انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار
إلى القضاء على 2% إلى 4% أخرى، وبالتالي، يمكن أن تتراوح الخسارة الإجمالية من 5.2% إلى 12%.
السيناريو الثاني يرسم صورة أكثر تفاؤلاً إلى حد ما، حيث تتراوح الأضرار التي لحقت بالإنتاج ما بين 1.2% إلى 3%، وبالتالي فمن المتوقع أن تتراوح الخسارة الإجمالية من 3.2% إلى 7% عند أخذ الركود في الطلب في الاعتبار.
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور.