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رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى دفن فلسطينيين داخل "جلد خنزير"
رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى دفن فلسطينيين داخل "جلد خنزير"
دعا بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى دفن منفذي الهجمات الفلسطينيين في جلد خنزير، لردع ما سماه "الإرهاب". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T08:32+0000
2022-05-10T08:32+0000
إسرائيل
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وقال سموتريتش: في مقابلة مع إذاعة 103FM العبرية: "يجل دفن الإرهابيين في جلد خنزير، ليس الآن فقط - ولكن كنهج دائم. إذا كان هذا الشيء سيجعل الإرهابيين، الوحوش البشرية، يفكرون مرتين قبل أخذ فأس ومهاجمة المدنيين الأبرياء، إذن علينا فعله بالتأكيد"، على ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.وجدد سموتريتش مطالبته بإصدار قانون عقوبة إعدام منفذي العمليات، قائلا "من يسفك الدماء، لا أعتقد أنه يجب أن يستمر في الحياة. يجب أن نفعل كل ما من شأنه أن يردع".وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس الأول (الأحد) في إحدى الغابات القريبة.وإجمالا قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار، وردت إسرائيل بتنفيذ اغتيالات وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/إسرائيل-تعتقل-15-فلسطينيا-بالضفة-بدعوى-المساعدة-في-تنفيذ-هجمات-1062010925.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى دفن فلسطينيين داخل "جلد خنزير"

08:32 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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دعا بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى دفن منفذي الهجمات الفلسطينيين في جلد خنزير، لردع ما سماه "الإرهاب".
وقال سموتريتش: في مقابلة مع إذاعة 103FM العبرية: "يجل دفن الإرهابيين في جلد خنزير، ليس الآن فقط - ولكن كنهج دائم. إذا كان هذا الشيء سيجعل الإرهابيين، الوحوش البشرية، يفكرون مرتين قبل أخذ فأس ومهاجمة المدنيين الأبرياء، إذن علينا فعله بالتأكيد"، على ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.
وجدد سموتريتش مطالبته بإصدار قانون عقوبة إعدام منفذي العمليات، قائلا "من يسفك الدماء، لا أعتقد أنه يجب أن يستمر في الحياة. يجب أن نفعل كل ما من شأنه أن يردع".
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات
أمس, 08:03 GMT
وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس الأول (الأحد) في إحدى الغابات القريبة.
وإجمالا قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار، وردت إسرائيل بتنفيذ اغتيالات وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.
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