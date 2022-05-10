https://arabic.sputniknews.com/20220510/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بتحسين-اقتصاد-كوريا-الشمالية-إذا-ما-أوقفت-برنامجها-النووي-1062047617.html
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي"
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي"
قال الرئيس الكوري، يون سيوك يول، بعد تنصيبه، إنه سيترك الباب مفتوحا للحوار مع كوريا الشمالية لحل الأزمة النووية معها. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:25+0000
2022-05-10T06:25+0000
2022-05-10T06:25+0000
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060055786_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_fc054dda2f5453c0c40774d84cc05bba.png
وتابع الرئيس، أن بلاده ستعمل على تحسين الاقتصاد وجودة الحياة في كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي بصورة حقيقية"، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.وأكد يون سيوك يول، أنه سيعمل على إعادة بناء كوريا الجنوبية، بطريقة يصبح فيها الشعب هو الصاجب الحقيقي للدولة. وتابع أن الديمقراطية ونظام اقتصاد السوق، هما ما سيتم بناء كوريا الجنوبية عليهما. وتم نصيب الرئيس الجديد وهو العشرون لكوريا الجنوبية، لدورة رئاسية، اليوم الثلاثاء، في حي يوئيدو بسيوؤل العاصمة. وحضر حفل التنصيب 41 ألف شخص.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060055786_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_01af7a410963fc6f616c5600003cb065.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي"
تابعنا عبر
قال الرئيس الكوري، يون سيوك يول، بعد تنصيبه، إنه سيترك الباب مفتوحا للحوار مع كوريا الشمالية لحل الأزمة النووية معها.
وتابع الرئيس، أن بلاده ستعمل على تحسين الاقتصاد وجودة الحياة في كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي بصورة حقيقية"، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب
.
وأكد يون سيوك يول، أنه سيعمل على إعادة بناء كوريا الجنوبية، بطريقة يصبح فيها الشعب هو الصاجب الحقيقي للدولة.
وتابع أن الديمقراطية ونظام اقتصاد السوق، هما ما سيتم بناء كوريا الجنوبية عليهما.
وتم نصيب الرئيس الجديد وهو العشرون لكوريا الجنوبية، لدورة رئاسية، اليوم الثلاثاء، في حي يوئيدو بسيوؤل العاصمة. وحضر حفل التنصيب 41 ألف شخص.