https://arabic.sputniknews.com/20220510/رئيس-وزراء-بلجيكا-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-يتطلب-10-سنوات-1062060011.html
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، لافتا إلى وجود دور يضطلع به... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:03+0000
2022-05-10T13:03+0000
2022-05-10T13:03+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال دي كرو في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن "عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق نحو 10 سنوات... والإجراءات طويلة ومحبطة وتتطلب الكثير".وأشار إلى أن إجراءات الانضمام طويلة ومحبطة، متابعا: "متطلبات الانضمام للاتحاد لم تتغير والاشتراطات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية".وأكد أن أوكرانيا جزء من العالم الحر، لافتا إلى وجود برامج يمكن العمل عليها معا، مختتما "ثمة دور على الاتحاد الأوروبي القيام به... كون أوكرانيا جزءا من أوروبا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
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قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، لافتا إلى وجود دور يضطلع به الاتحاد باعتبار أوكرانيا جزءا من أوروبا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال دي كرو في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز
، اليوم الثلاثاء، إن "عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق نحو 10 سنوات... والإجراءات طويلة ومحبطة وتتطلب الكثير".
وأشار إلى أن إجراءات الانضمام طويلة ومحبطة، متابعا: "متطلبات الانضمام للاتحاد لم تتغير والاشتراطات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية".
وأكد أن أوكرانيا جزء من العالم الحر، لافتا إلى وجود برامج يمكن العمل عليها معا، مختتما "ثمة دور على الاتحاد الأوروبي القيام به... كون أوكرانيا جزءا من أوروبا".