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رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، لافتا إلى وجود دور يضطلع به... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:03+0000
2022-05-10T13:03+0000
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال دي كرو في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن "عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق نحو 10 سنوات... والإجراءات طويلة ومحبطة وتتطلب الكثير".وأشار إلى أن إجراءات الانضمام طويلة ومحبطة، متابعا: "متطلبات الانضمام للاتحاد لم تتغير والاشتراطات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية".وأكد أن أوكرانيا جزء من العالم الحر، لافتا إلى وجود برامج يمكن العمل عليها معا، مختتما "ثمة دور على الاتحاد الأوروبي القيام به... كون أوكرانيا جزءا من أوروبا".
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات

13:03 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، لافتا إلى وجود دور يضطلع به الاتحاد باعتبار أوكرانيا جزءا من أوروبا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال دي كرو في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن "عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق نحو 10 سنوات... والإجراءات طويلة ومحبطة وتتطلب الكثير".
وأشار إلى أن إجراءات الانضمام طويلة ومحبطة، متابعا: "متطلبات الانضمام للاتحاد لم تتغير والاشتراطات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية".

وأكد أن أوكرانيا جزء من العالم الحر، لافتا إلى وجود برامج يمكن العمل عليها معا، مختتما "ثمة دور على الاتحاد الأوروبي القيام به... كون أوكرانيا جزءا من أوروبا".
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