عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/رجل-يصنع-سيارة-فاخرة-تفوق-التوقعات-لابنته-الصغيرة-فيديو--1062057291.html
رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنته الصغيرة... فيديو
رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنته الصغيرة... فيديو
نجح رجل بصناعة سيارة فاخرة من الخشب بالكامل على هيكل معدني، بعد أن قام الجيران بسرقة سيارة ابنته الصغيرة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T11:48+0000
2022-05-10T11:48+0000
نادي الفيديو
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/26/1042852690_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_82cba5c1e3ceecc29b7cfeea2a967336.jpg
وقام الأب بتقديم هدية ثمينة جدا لابنته، حيث قام بتصميم وتصنيع سيارة كهربائية فاخرة، من الخشب الخالص مدعمة بهياكل معدنية، ومزودة بتقنيات كهربائية أيضا ومحرك.عملية التصنيع التي استمرت حوالي 3 أشهر، أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث قام الأب بتصميم السيارة بدقة متناهية وحرفية عالية، بل تفنن أيضا بالتفاصيل الدقيقة.بالإضافة إلى ذلك، زين الأب بدن السيارة بخطوط الإنارة المستخدمة أيضا كإشارات جانبية وخليفة، لتبدو السيارة أخيرا بحلة رائعة تفوق التوقعات وتلفت انتباه المارة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/26/1042852690_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_759b309144ce55676915f785578b2819.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات

رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنته الصغيرة... فيديو

11:48 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصور سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
 سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نجح رجل بصناعة سيارة فاخرة من الخشب بالكامل على هيكل معدني، بعد أن قام الجيران بسرقة سيارة ابنته الصغيرة.
وقام الأب بتقديم هدية ثمينة جدا لابنته، حيث قام بتصميم وتصنيع سيارة كهربائية فاخرة، من الخشب الخالص مدعمة بهياكل معدنية، ومزودة بتقنيات كهربائية أيضا ومحرك.
عملية التصنيع التي استمرت حوالي 3 أشهر، أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث قام الأب بتصميم السيارة بدقة متناهية وحرفية عالية، بل تفنن أيضا بالتفاصيل الدقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، زين الأب بدن السيارة بخطوط الإنارة المستخدمة أيضا كإشارات جانبية وخليفة، لتبدو السيارة أخيرا بحلة رائعة تفوق التوقعات وتلفت انتباه المارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала