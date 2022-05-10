https://arabic.sputniknews.com/20220510/رجل-يصنع-سيارة-فاخرة-تفوق-التوقعات-لابنته-الصغيرة-فيديو--1062057291.html
رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنته الصغيرة... فيديو
رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنته الصغيرة... فيديو
نجح رجل بصناعة سيارة فاخرة من الخشب بالكامل على هيكل معدني، بعد أن قام الجيران بسرقة سيارة ابنته الصغيرة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T11:48+0000
2022-05-10T11:48+0000
2022-05-10T11:48+0000
نادي الفيديو
منوعات
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وقام الأب بتقديم هدية ثمينة جدا لابنته، حيث قام بتصميم وتصنيع سيارة كهربائية فاخرة، من الخشب الخالص مدعمة بهياكل معدنية، ومزودة بتقنيات كهربائية أيضا ومحرك.عملية التصنيع التي استمرت حوالي 3 أشهر، أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث قام الأب بتصميم السيارة بدقة متناهية وحرفية عالية، بل تفنن أيضا بالتفاصيل الدقيقة.بالإضافة إلى ذلك، زين الأب بدن السيارة بخطوط الإنارة المستخدمة أيضا كإشارات جانبية وخليفة، لتبدو السيارة أخيرا بحلة رائعة تفوق التوقعات وتلفت انتباه المارة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنته الصغيرة... فيديو
تابعنا عبر
نجح رجل بصناعة سيارة فاخرة من الخشب بالكامل على هيكل معدني، بعد أن قام الجيران بسرقة سيارة ابنته الصغيرة.
وقام الأب بتقديم هدية ثمينة جدا لابنته، حيث قام بتصميم وتصنيع سيارة كهربائية فاخرة، من الخشب الخالص مدعمة بهياكل معدنية، ومزودة بتقنيات كهربائية أيضا ومحرك.
عملية التصنيع التي استمرت
حوالي 3 أشهر، أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث قام الأب بتصميم السيارة بدقة متناهية وحرفية عالية، بل تفنن أيضا بالتفاصيل الدقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، زين الأب بدن السيارة بخطوط الإنارة المستخدمة أيضا كإشارات جانبية وخليفة، لتبدو السيارة أخيرا بحلة رائعة تفوق التوقعات وتلفت انتباه المارة.