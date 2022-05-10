رسميا... مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم هالاند إلى صفوفه
© AFP 2022 / INA FASSBENDERإرلينغ هالاند
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي توصله لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويغي إرلينغ هالاند.
وأصدر مانشستر سيتي بيانا، اليوم الثلاثاء، أكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.
Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022
The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.
وأوضح المان سيتي في بيانه أن "الصفقة متوقفة الآن على إنهاء كافة تفاصيل التعاقد بين النادي واللاعب".
ووفقا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مان سيتي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.
ووفقا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مان سيتي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.
Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022
Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y
وذكر أن هالاند سيوقع للنادي الإنجليزي حتى صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.
وتفوق السيتي على كافة عمالقة أوروبا، أمثال ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب الـ21 عاما.
وتفوق السيتي على كافة عمالقة أوروبا، أمثال ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب الـ21 عاما.
وسجل هالاند مع دورتموند 85 هدفا في 88 مباراة منذ انتقاله إليه في 2020.
يذكر أن هالاند قد احرز 28 هدفا في 29 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.