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https://arabic.sputniknews.com/20220510/رسميا-مانشستر-سيتي-يتوصل-لاتفاق-لضم-هالاند-إلى-صفوفه-1062065932.html
رسميا... مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم هالاند إلى صفوفه
رسميا... مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم هالاند إلى صفوفه
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي توصله لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويغي إرلينغ هالاند. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:35+0000
2022-05-10T15:35+0000
رياضة
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وأصدر مانشستر سيتي بيانا، اليوم الثلاثاء، أكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.وأوضح المان سيتي في بيانه أن "الصفقة متوقفة الآن على إنهاء كافة تفاصيل التعاقد بين النادي واللاعب".ووفقا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مان سيتي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.وذكر أن هالاند سيوقع للنادي الإنجليزي حتى صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.وتفوق السيتي على كافة عمالقة أوروبا، أمثال ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب الـ21 عاما.وسجل هالاند مع دورتموند 85 هدفا في 88 مباراة منذ انتقاله إليه في 2020.يذكر أن هالاند قد احرز 28 هدفا في 29 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.
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رياضة

رسميا... مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم هالاند إلى صفوفه

15:35 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERإرلينغ هالاند
إرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي توصله لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويغي إرلينغ هالاند.
وأصدر مانشستر سيتي بيانا، اليوم الثلاثاء، أكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.
وأوضح المان سيتي في بيانه أن "الصفقة متوقفة الآن على إنهاء كافة تفاصيل التعاقد بين النادي واللاعب".

ووفقا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مان سيتي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.
وذكر أن هالاند سيوقع للنادي الإنجليزي حتى صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.

وتفوق السيتي على كافة عمالقة أوروبا، أمثال ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب الـ21 عاما.
وسجل هالاند مع دورتموند 85 هدفا في 88 مباراة منذ انتقاله إليه في 2020.
يذكر أن هالاند قد احرز 28 هدفا في 29 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.
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