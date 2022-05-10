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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ "​زلزال​ بقوّة 6.3 درجة ضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T02:26+0000
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زلزال الإكوادور
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة تم رصد الهزة الأرضية عند الساعة 22.33 بالتوقيت العالمي (01.33 بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء).ووقعت بؤرة الهزة على بعد 179 كيلومترا من مدينة لورينغاو و 215 كيلومترا من مدينة مادانغ في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.زلزال
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زلزال الإكوادور

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

02:26 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ "​زلزال​ بقوّة 6.3 درجة ضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة تم رصد الهزة الأرضية عند الساعة 22.33 بالتوقيت العالمي (01.33 بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء).
ووقعت بؤرة الهزة على بعد 179 كيلومترا من مدينة لورينغاو و 215 كيلومترا من مدينة مادانغ في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا.
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.زلزال
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