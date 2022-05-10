https://arabic.sputniknews.com/20220510/سعر-البيتكوين-ينخفض-إلى-أقل-من-30-ألف-دولار-1062046211.html
سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار
سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار
انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شعبية، البيتكوين، بأكثر من 12 في المائة إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ 21 يوليو 2021، وفقا لبيانات التداول. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T01:08+0000
2022-05-10T01:08+0000
2022-05-10T01:08+0000
تقنية بلوك تشين
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وعلى بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت البيتكوين بنسبة 12 في المائة إلى 29972 دولارا.هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.وتراجعت الأسهم في كل من أسواق فرانكفورت ولندن وباريس بأكثر من 1% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو منخفضة 2.5%، بحسب وكالة "فرانس برس".واصلت العملة المشفرة توسيع انخفاضاتها بشكل مطرد منذ يوم الخميس، عندما انخفضت بشكل حاد جنبا إلى جنب مع عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، وتعرضت لانخفاض حاد آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أمريكا-تبحث-تنظيم-سوق-العملات-الرقمية-باعتبارها-أوراقا-مالية-1060878748.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقنية بلوك تشين
سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار
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انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شعبية، البيتكوين، بأكثر من 12 في المائة إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ 21 يوليو 2021، وفقا لبيانات التداول.
وعلى بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت البيتكوين بنسبة 12 في المائة إلى 29972 دولارا.
هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.
وتراجعت الأسهم في كل من أسواق فرانكفورت ولندن وباريس بأكثر من 1% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو منخفضة 2.5%، بحسب وكالة "فرانس برس".
واصلت العملة المشفرة
توسيع انخفاضاتها بشكل مطرد منذ يوم الخميس، عندما انخفضت بشكل حاد جنبا إلى جنب مع عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، وتعرضت لانخفاض حاد آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع