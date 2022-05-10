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سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار
سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار
انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شعبية، البيتكوين، بأكثر من 12 في المائة إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ 21 يوليو 2021، وفقا لبيانات التداول. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T01:08+0000
2022-05-10T01:08+0000
تقنية بلوك تشين
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وعلى بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت البيتكوين بنسبة 12 في المائة إلى 29972 دولارا.هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.وتراجعت الأسهم في كل من أسواق فرانكفورت ولندن وباريس بأكثر من 1% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو منخفضة 2.5%، بحسب وكالة "فرانس برس".واصلت العملة المشفرة توسيع انخفاضاتها بشكل مطرد منذ يوم الخميس، عندما انخفضت بشكل حاد جنبا إلى جنب مع عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، وتعرضت لانخفاض حاد آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أمريكا-تبحث-تنظيم-سوق-العملات-الرقمية-باعتبارها-أوراقا-مالية-1060878748.html
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تقنية بلوك تشين

سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار

01:08 GMT 10.05.2022
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عملات رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شعبية، البيتكوين، بأكثر من 12 في المائة إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ 21 يوليو 2021، وفقا لبيانات التداول.
وعلى بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت البيتكوين بنسبة 12 في المائة إلى 29972 دولارا.
العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
أمريكا تبحث تنظيم سوق العملات الرقمية باعتبارها أوراقا مالية
5 أبريل, 19:42 GMT
هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.
وتراجعت الأسهم في كل من أسواق فرانكفورت ولندن وباريس بأكثر من 1% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو منخفضة 2.5%، بحسب وكالة "فرانس برس".
واصلت العملة المشفرة توسيع انخفاضاتها بشكل مطرد منذ يوم الخميس، عندما انخفضت بشكل حاد جنبا إلى جنب مع عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، وتعرضت لانخفاض حاد آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع
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