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الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/سفير-الجمهورية-في-موسكو-قضية-انضمام-لوغانسك-إلى-روسيا-متروكة-لقادة-البلدين-1062049861.html
سفير الجمهورية في موسكو: قضية انضمام لوغانسك إلى روسيا متروكة لقادة البلدين
سفير الجمهورية في موسكو: قضية انضمام لوغانسك إلى روسيا متروكة لقادة البلدين
أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن مسألة الانضمام المحتمل للجمهورية إلى روسيا يجب أن... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:56+0000
2022-05-10T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميروشنيك، معلقًا على احتمال انضمام الجمهورية إلى روسيا : "دعونا نترك هذا الموضوع لقيادة روسيا ولقيادة جمهورية لوغانسك الشعبية. مهمتنا الآن هي العمل قدر الإمكان بالصيغة، التي لدينا حاليًا" .وأضاف أنه في الوقت الحالي، من الضروري، أولاً وقبل كل شيء، إنهاء الأعمال القتالية وتحرير أراضي الجمهورية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/إعلام-المخربون-الأوكرانيون-أحرقوا-المساعدات-الإنسانية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1062039108.html
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روسيا

سفير الجمهورية في موسكو: قضية انضمام لوغانسك إلى روسيا متروكة لقادة البلدين

07:56 GMT 10.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - نقطة تفتيش "ستانتسيا لوغانسك" (محطة لوغانسك)، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022
الوضع في دونباس - نقطة تفتيش ستانتسيا لوغانسك (محطة لوغانسك)، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن مسألة الانضمام المحتمل للجمهورية إلى روسيا يجب أن تترك للقيادة، أولاً وقبل كل شيء، من الضروري إنهاء الأعمال القتالية في الجمهورية.
وقال ميروشنيك، معلقًا على احتمال انضمام الجمهورية إلى روسيا : "دعونا نترك هذا الموضوع لقيادة روسيا ولقيادة جمهورية لوغانسك الشعبية. مهمتنا الآن هي العمل قدر الإمكان بالصيغة، التي لدينا حاليًا" .
وأضاف أنه في الوقت الحالي، من الضروري، أولاً وقبل كل شيء، إنهاء الأعمال القتالية وتحرير أراضي الجمهورية.
القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التابعة في محطة توليد الطاقة الحرارية في لوغانسك في مدينة شياستيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
الحياة اليومية في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
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