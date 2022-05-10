https://arabic.sputniknews.com/20220510/سفير-الجمهورية-في-موسكو-قضية-انضمام-لوغانسك-إلى-روسيا-متروكة-لقادة-البلدين-1062049861.html

سفير الجمهورية في موسكو: قضية انضمام لوغانسك إلى روسيا متروكة لقادة البلدين

سفير الجمهورية في موسكو: قضية انضمام لوغانسك إلى روسيا متروكة لقادة البلدين

أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن مسألة الانضمام المحتمل للجمهورية إلى روسيا يجب أن... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T07:56+0000

2022-05-10T07:56+0000

2022-05-10T07:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال ميروشنيك، معلقًا على احتمال انضمام الجمهورية إلى روسيا : "دعونا نترك هذا الموضوع لقيادة روسيا ولقيادة جمهورية لوغانسك الشعبية. مهمتنا الآن هي العمل قدر الإمكان بالصيغة، التي لدينا حاليًا" .وأضاف أنه في الوقت الحالي، من الضروري، أولاً وقبل كل شيء، إنهاء الأعمال القتالية وتحرير أراضي الجمهورية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا