https://arabic.sputniknews.com/20220510/شركة-الغاز-الألمانية-فينغ-سندفع-ثمن-الغاز-الروسي-عبر-بنك-غازبروم--1062051451.html

شركة الغاز الألمانية "فينغ": لا مشكلة لدينا بشأن دفع ثمن الغاز بالروبل

شركة الغاز الألمانية "فينغ": لا مشكلة لدينا بشأن دفع ثمن الغاز بالروبل

تعتزم شركة توزيع الغاز الألمانية "فيربوندنيتز" (VNG)، في المستقبل تحويل المدفوعات باليورو إلى بنك "غازبورم" لدفع ثمن الغاز الروسي، ولا تتوقع أي مشاكل عند... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T08:45+0000

2022-05-10T08:45+0000

2022-05-10T09:44+0000

العالم

روسيا

أخبار ألمانيا

شركة غازبروم

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وأشارت تقارير الشركة الألمانية إلى أنها ستدفع "مبلغ الفاتورة، الذي سيستمر باليورو، إلى حسابات مع بنك غزبروم وفقًا للإجراء المخطط له، حتى تتمكن من ضمان الدفع في الوقت المناسب لموردنا"، مضيفة: "نفترض أيضا أن التحويل إلى الروبل لن يسبب أي صعوبات. على الأقل تم فتح الحساب بسلاسة تامة"، بحسب "رويترز".في الوقت نفسه، يُشار إلى أن VNG لم توضح ما إذا كانت قد فتحت حسابين مع غازبروم، أحدهما للمدفوعات باليورو والآخر للتحويل إلى الروبل. في حين أكدت الشركة، المملوكة بالأغلبية لشركة الطاقة الألمانية EnBW، أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة وفقًا لتشريعات العقوبات الحالية من أجل الاستمرار في ضمان الإمدادات وبالتالي الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوماً في 31 مارس/آذار، يقضي باتباع إجراء جديد لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل مشترين من دول غير صديقة ابتداء من 1أبريل/نيسان، حيث يجب على هذه الدول تحويل الأموال بالعملات الأجنبية إلى بنك غازبروم، والذي سيشتري الروبل في البورصات ويحولها إلى حسابات خاصة بالروبل للمستوردين. في الوقت نفسه، ستستمر روسيا في إمداد الغاز بكميات وبأسعار ثابتة في العقود السابقة.

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