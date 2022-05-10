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https://arabic.sputniknews.com/20220510/شولتز-أعضاء-الناتو-سيجتمعون-في-يوليو-لتحديد-إجراءات-تعزيز-الأمن-في-أوروبا-1062059423.html
شولتز: أعضاء الناتو سيجتمعون في يوليو لتحديد إجراءات تعزيز الأمن في أوروبا
شولتز: أعضاء الناتو سيجتمعون في يوليو لتحديد إجراءات تعزيز الأمن في أوروبا
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء أن الناتو سيجتمع في شهر يوليو/ تموز المقبل لتحديد واتخاذ اجراءات تعزيز الأمن في القارة الأوروبية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T12:54+0000
2022-05-10T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء إعلان المستشار الألماني شولتز خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، الذي قال خلاله إن "الوضع في أوكرانيا في ضوء تأثيره على الأمن والسياسة الدفاعية للفضاء الأوروبي عبر الأطلسي ستتم مناقشته داخل الحلف".وأضاف شولتز قائلا: "في قمة الناتو المقبلة في يوليو/ تموز سنقرر المواقف المستقبلية للحلف والتغييرات العسكرية اللازمة في ضوء الوضع الأمني ​​الجديد". وختم شولتز قائلا: "هناك إجماع على الرأي القائل بضرورة دعم أوكرانيا بكل قوتنا، بما في ذلك توريد الأسلحة، وفيما يتعلق بقضية العقوبات نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات جديدة"، مؤكدا أنه "يجب أن نصبح مستقلين عن إمدادات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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شولتز: أعضاء الناتو سيجتمعون في يوليو لتحديد إجراءات تعزيز الأمن في أوروبا

12:54 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء أن الناتو سيجتمع في شهر يوليو/ تموز المقبل لتحديد واتخاذ اجراءات تعزيز الأمن في القارة الأوروبية.
وجاء إعلان المستشار الألماني شولتز خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، الذي قال خلاله إن "الوضع في أوكرانيا في ضوء تأثيره على الأمن والسياسة الدفاعية للفضاء الأوروبي عبر الأطلسي ستتم مناقشته داخل الحلف".
وأضاف شولتز قائلا: "في قمة الناتو المقبلة في يوليو/ تموز سنقرر المواقف المستقبلية للحلف والتغييرات العسكرية اللازمة في ضوء الوضع الأمني ​​الجديد".
وختم شولتز قائلا: "هناك إجماع على الرأي القائل بضرورة دعم أوكرانيا بكل قوتنا، بما في ذلك توريد الأسلحة، وفيما يتعلق بقضية العقوبات نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات جديدة"، مؤكدا أنه "يجب أن نصبح مستقلين عن إمدادات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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