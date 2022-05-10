https://arabic.sputniknews.com/20220510/صحيفة-ريال-مدريد-يحدد-موعد-إعلان-صفقة-كيليان-مبابي-1062056350.html

صحيفة: ريال مدريد يحدد موعد إعلان صفقة كيليان مبابي

صحيفة: ريال مدريد يحدد موعد إعلان صفقة كيليان مبابي

كشفت وسائلا إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان ريال مدريد التعاقد رسميا مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي عقده مع بطل فرنسا في نهاية... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T11:25+0000

2022-05-10T11:25+0000

2022-05-10T11:25+0000

أخبار نادي ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني

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وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن "ريال مدريد يخطط لإعلان تعاقده مع مبابي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في باريس يوم 28 مايو/أيار الحالي وعدم استعجال إعلان أحد أهم التعاقدات في السنوات القادمة".وكانت تقارير إعلامية قالت، أمس الاثنين، إن حالة من الثقة والهدوء تسود النادي الملكي في إسبانيا بخصوص صفقة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.ووفقا لموقع الماركا الإسباني، فإن مبابي كان موجودا، في مقر نادي ريال مدريد، وتناول الغداء مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.وأكد أن مبابي أخبر مسؤولي ريال مدريد أنه لم يغير رأيه، وشدد على أن الوضع سليم، وأنه مصر على تحقيق رغبته في اللعب مع ريال مدريد فقط.وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات وتقارير مختلفة، تم تسريبها جميعًا بهدف إبعاد مبابي عن ريال مدريد، وفقا للصحيفة الإسبانية، حيث أشارت جميعها إلى اتفاق تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، الأمر الذي يجعل وصوله إلى ريال مدريد مستحيلًا.تلك الشائعات نفتها والدة الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدة عدم وجود أي نوع من الصفقة بين باريس سان جيرمان ومبابي.وأكدت الصحيفة أن رحلة مبابي إلى مدريد مع أشرف حكيمي لم تكن أفضل شيء يمكن أن يفعله في ظل التوتر الحالي، مشيرة إلى أنه غير مستعد للإعلان عن أي اتفاق مع ريال مدريد قبل نهاية الموسم.واستبعد ريال مدريد احتمال ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وركز كل جهوده على احتمال وصول مبابي.وفي حالة انضمام مبابي قبل الموسم المقبل، سيكون نجماً في ريال مدريد، ومع ذلك، سيكون لديه وعي كامل بالتسلسل الهرمي في غرفة الملابس، وأدوار اللاعبين وإمكانية اللعب، في بعض الأحيان أو في المستقبل، كمهاجم مركزي.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/إعلام-مبابي-يتناول-الغداء-في-ريال-مدريد-مع-أشرف-حكيمي-ويؤكد-إصراره-على-الانضمام-للنادي-1062043698.html

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أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, الدوري الإسباني