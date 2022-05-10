https://arabic.sputniknews.com/20220510/صور-مفزعة-وصلت-إلى-الركاب-تعطل-إقلاع-طائرة-من-تل-أبيب-إلى-تركيا-1062053886.html
صور "مفزعة" وصلت إلى الركاب تعطل إقلاع طائرة من تل أبيب إلى تركيا
صور "مفزعة" وصلت إلى الركاب تعطل إقلاع طائرة من تل أبيب إلى تركيا
أعيدت طائرة كانت على وشك الإقلاع من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى تركيا إلى الصالة اليوم (الثلاثاء) بعد ظهور صورة لتحطم طائرة على هواتف الركاب الذين كانوا على... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:20+0000
2022-05-10T10:20+0000
2022-05-10T10:20+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقع الحادث غير المعتاد عندما كانت الطائرة من شركة Anadolu Jet، التابعة للخطوط الجوية التركية، في طريقها إلى المدرج تمهيدا للإقلاع، وقرر قبطان الطائرة "بوينغ 737"، وعلى متنها 160 راكبا تأخير الإقلاع، وأبلغ قسم الأمن في مطار بن غوريون بما حدث، وفق القناة 14 الإسرائيلية.وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، في بيان، إن الركاب وبينما كانت الطائرة على وشك الإقلاع، أبلغوا طاقم الطائرة بتسلمهم صورا وفيديوهات لتحطم طائرات على هواتفهم المحمولة، ما دفع قبطان الطائرة إلى تأجيل عملية الإقلاع وإبلاغ أمن المطار.وأضافت: "أطقم الأمن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود خطر على الركاب، بما في ذلك إعادة تفتيش ركاب الطائرة وأمتعتهم".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صور "مفزعة" وصلت إلى الركاب تعطل إقلاع طائرة من تل أبيب إلى تركيا
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أعيدت طائرة كانت على وشك الإقلاع من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى تركيا إلى الصالة اليوم (الثلاثاء) بعد ظهور صورة لتحطم طائرة على هواتف الركاب الذين كانوا على متنها - وتأخرت الرحلة لحين اتضاح الملابسات.
وقع الحادث غير المعتاد عندما كانت الطائرة من شركة Anadolu Jet، التابعة للخطوط الجوية التركية، في طريقها إلى المدرج تمهيدا للإقلاع، وقرر قبطان الطائرة "بوينغ 737"، وعلى متنها 160 راكبا تأخير الإقلاع، وأبلغ قسم الأمن في مطار بن غوريون بما حدث، وفق القناة 14
الإسرائيلية.
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، في بيان، إن الركاب وبينما كانت الطائرة على وشك الإقلاع، أبلغوا طاقم الطائرة بتسلمهم صورا وفيديوهات لتحطم طائرات على هواتفهم المحمولة، ما دفع قبطان الطائرة إلى تأجيل عملية الإقلاع وإبلاغ أمن المطار.
وأضافت: "أطقم الأمن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود خطر على الركاب، بما في ذلك إعادة تفتيش ركاب الطائرة وأمتعتهم".