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https://arabic.sputniknews.com/20220510/ضبط-مئات-الكيلوغرامات-من-المواد-المتفجرة-ضمن-نفق-متشابك-أسفل-حلب-1062076720.html
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب... فيديو وصور
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب... فيديو وصور
عثرت السلطات السورية على نفق ضخم من مخلفات التنظيمات الإرهابية المسلحة يخترق المناطق الواقعة وسط المدينة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T20:41+0000
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العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن النفق المكتشف يمتد من منطقة سوق الهال القديم جنوب المدينة، وينتهي بشكل متشعب عند مركز انطلاق حافلات السفر القديم شمالاً.ويبلغ عمق النفق نحو ثلاثة أمتار، فيما يمتد عرضا على مترين، وتتفرع عنه شبكة متشعبة من الأنفاق المتشابكة أسفل المناطق المجاورة.وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، الدكتور كميت عاصي الشيخ لـ "سبوتنيك": "بعد معلومات وصلتنا من الأجهزة المختصة عن تم اكتشاف نفق في (باب جنين) بمركز مدينة حلب، وهذه منطقة كانت خط تماس مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي لطالما حاولت اختراق وسط المدينة عبر هذا المحور".وأوضح الشيخ أن المحافظة استنفرت جميع الفرق المعنية والخدمية وبدأت بسبر الجزء المكشوف من النفق على طول 100 متر تقريبا.وكشف عن ضبط عبوات ناسفة ضخمة يزن كل منها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات كانت معدة للاستخدام قبل تحرير المدينة.
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العالم العربي

ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب... فيديو وصور

20:41 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 21:29 GMT 10.05.2022)
© Sputnik . Karim Tibiضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Karim Tibi
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عثرت السلطات السورية على نفق ضخم من مخلفات التنظيمات الإرهابية المسلحة يخترق المناطق الواقعة وسط المدينة.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن النفق المكتشف يمتد من منطقة سوق الهال القديم جنوب المدينة، وينتهي بشكل متشعب عند مركز انطلاق حافلات السفر القديم شمالاً.
ويبلغ عمق النفق نحو ثلاثة أمتار، فيما يمتد عرضا على مترين، وتتفرع عنه شبكة متشعبة من الأنفاق المتشابكة أسفل المناطق المجاورة.
© Sputnik . Karim Tibiضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
© Sputnik . Karim Tibi
وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، الدكتور كميت عاصي الشيخ لـ "سبوتنيك": "بعد معلومات وصلتنا من الأجهزة المختصة عن تم اكتشاف نفق في (باب جنين) بمركز مدينة حلب، وهذه منطقة كانت خط تماس مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي لطالما حاولت اختراق وسط المدينة عبر هذا المحور".
© Sputnik . Karim Tibiضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
© Sputnik . Karim Tibi
وأوضح الشيخ أن المحافظة استنفرت جميع الفرق المعنية والخدمية وبدأت بسبر الجزء المكشوف من النفق على طول 100 متر تقريبا.
© Sputnik . Karim Tibiضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Karim Tibi
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
© Sputnik . Karim Tibiضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Karim Tibi
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
© Sputnik . Karim Tibiضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Karim Tibi
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
1/3
© Sputnik . Karim Tibi
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
2/3
© Sputnik . Karim Tibi
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
3/3
© Sputnik . Karim Tibi
ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ضمن نفق متشابك أسفل حلب
وكشف عن ضبط عبوات ناسفة ضخمة يزن كل منها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات كانت معدة للاستخدام قبل تحرير المدينة.
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