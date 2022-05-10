https://arabic.sputniknews.com/20220510/طهران-الحكم-بسجن-3-إيرانيين-في-بلجيكا-بتهم-الإرهاب-هو-عمل-مدبر-بهدف-نشر-الإيرانوفوبيا-1062071242.html
طهران: الحكم بسجن 3 إيرانيين في بلجيكا بتهم الإرهاب هو عمل مدبر بهدف نشر "الإيرانوفوبيا"
طهران: الحكم بسجن 3 إيرانيين في بلجيكا بتهم الإرهاب هو عمل مدبر بهدف نشر "الإيرانوفوبيا"
انتقدت الخارجية الإيرانية الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بسجن 3 إيرانيين لاتهامهم بالتواطؤ مع الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي،... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:21+0000
2022-05-10T17:21+0000
2022-05-10T17:21+0000
العالم
أخبار بلجيكا اليوم
إيران
الخارجية الإيرانية
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان تعليقا على الحكم: "يزعم أنهم مرتبطين بالسيد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المسجون بشكل غير قانوني في بلجيكا، للأسف اليوم مرة أخرى وتحت ذرائع عدة وخاصة ذريعة استئناف ثلاثة أشخاص نشهد إطلاق الأكاذيب المهندسة لوسائل الإعلام الغربية عن السيد أسدي".وتابع: "هذا العمل بمثابة عمل مدبر سلفا تقوم به جماعة إرهابية بهدف نشر الإيرانوفوبيا".وأضاف خطيب زاده: "كما ذكرنا سابقا، فإن جميع خطوات التوقيف والمحاكمة وإصدار حكم قضائي بحق السيد أسدي قد تمت عبر انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية".يذكر أن محكمة بلجيكية أصدرت، العام الماضي، حكما بسجن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي 20 عاما، بتهمة الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20210204/الحكم-على-دبلوماسي-إيراني-بالسجن-20-عاما-في-بلجيكا-1048005054.html
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العالم, أخبار بلجيكا اليوم, إيران, الخارجية الإيرانية
طهران: الحكم بسجن 3 إيرانيين في بلجيكا بتهم الإرهاب هو عمل مدبر بهدف نشر "الإيرانوفوبيا"
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انتقدت الخارجية الإيرانية الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بسجن 3 إيرانيين لاتهامهم بالتواطؤ مع الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المحكوم عليه سابقا بالسجن بتهمة ضلوعه في أنشطة إرهابية ومحاولة اغتيال معارضين لإيران.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان تعليقا على الحكم: "يزعم أنهم مرتبطين بالسيد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المسجون
بشكل غير قانوني في بلجيكا، للأسف اليوم مرة أخرى وتحت ذرائع عدة وخاصة ذريعة استئناف ثلاثة أشخاص نشهد إطلاق الأكاذيب المهندسة لوسائل الإعلام الغربية عن السيد أسدي".
وتابع: "هذا العمل بمثابة عمل مدبر سلفا تقوم به جماعة إرهابية بهدف نشر الإيرانوفوبيا".
وأضاف خطيب زاده: "كما ذكرنا سابقا، فإن جميع خطوات التوقيف والمحاكمة وإصدار حكم قضائي
بحق السيد أسدي قد تمت عبر انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية".
يذكر أن محكمة بلجيكية أصدرت، العام الماضي، حكما بسجن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي 20 عاما، بتهمة الإرهاب.