https://arabic.sputniknews.com/20220510/عرض-أكبر-ألماسة-بيضاء-في-تاريخ-المزادات--1062066329.html
عرض أكبر ألماسة بيضاء في تاريخ المزادات
عرض أكبر ألماسة بيضاء في تاريخ المزادات
أعلن دار " كريستيز" للمزادات، أنه سيطرح أكبر ماسة بيضاء بالمزاد العلني في جنيف هذا الأسبوع. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:41+0000
2022-05-10T15:41+0000
2022-05-10T15:41+0000
العالم
ألماس
دار مزادات كريستيز
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وقال رئيس قسم المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف، ماكس فوسيت، إنه من المتوقع بيع حجر "ذا روك"، وهو حجر على شكل كمثرى بوزن 228.31 قيراط وحجم كرة الغولف، بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار، وفقا لـ "CNN".وأشار فوسيت، رئيس قسم مجوهرات كريستيز في جنيف، إلى أنه "بهذه الأحجار الكبيرة غالبا ما يضحون ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحجر متماثل تماما: "هذا شكل كمثرى متماثل تماما و .. أحد أندر الأحجار الكريمة التي تم بيعها في مزاد على الإطلاق".وانتعشت أسعار الألماس بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الأكبر للألماس، فضلاً عن عودة أهم الفعاليات العالمية مع إزالة القيود المفروضة للحد من الوباء.وتم تعدين "ذا روك" في جنوب أفريقيا، وقد ارتداه مالكه السابق كعقد كارتييه. وكان الرقم القياسي السابق الذي طرح في آخر مزاد لماسة بيضاء كان لجوهرة عيار 163.41 قيراط التي بيعت في عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/بيع-الماسة-السوداء-إنيغما-بـ43-مليون-دولار-1058328333.html
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العالم, ألماس, دار مزادات كريستيز
عرض أكبر ألماسة بيضاء في تاريخ المزادات
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أعلن دار " كريستيز" للمزادات، أنه سيطرح أكبر ماسة بيضاء بالمزاد العلني في جنيف هذا الأسبوع.
وقال رئيس قسم المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف، ماكس فوسيت، إنه من المتوقع بيع حجر "ذا روك"، وهو حجر على شكل كمثرى بوزن 228.31 قيراط وحجم كرة الغولف، بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار، وفقا لـ "CNN
".
وأشار فوسيت، رئيس قسم مجوهرات كريستيز في جنيف، إلى أنه "بهذه الأحجار الكبيرة غالبا ما يضحون ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحجر متماثل تماما: "هذا شكل كمثرى متماثل تماما و .. أحد أندر الأحجار الكريمة التي تم بيعها في مزاد على الإطلاق".
وانتعشت أسعار الألماس بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الأكبر للألماس، فضلاً عن عودة أهم الفعاليات العالمية مع إزالة القيود المفروضة للحد من الوباء.
وتم تعدين "ذا روك" في جنوب أفريقيا، وقد ارتداه مالكه السابق كعقد كارتييه. وكان الرقم القياسي السابق الذي طرح في آخر مزاد لماسة بيضاء كان لجوهرة عيار 163.41 قيراط التي بيعت في عام 2017.