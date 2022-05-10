https://arabic.sputniknews.com/20220510/علماء-يكتشفون-قاتل-أكبر-سمكة-في-العالم-يختبئ-في-البحر-الأحمر-وخليج-العرب-فيديو--1062060610.html

علماء يكتشفون قاتل أكبر سمكة في العالم يختبئ في البحر الأحمر وخليج العرب... فيديو

علماء يكتشفون قاتل أكبر سمكة في العالم يختبئ في البحر الأحمر وخليج العرب... فيديو

كشفت دراسة جديدة عن المشكلة التي تتسبب بمقتل أكبر سمكة على كوكب الأرض، وهي سمكة القرش الحوت (Rhincodon typus)، والتي تصنف كقرش سجادي بطيء الحركة، وأكبر أنواع... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T13:19+0000

2022-05-10T13:19+0000

2022-05-10T13:19+0000

مجتمع

علوم

نادي الفيديو

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واستطاع العلماء تحديد السبب الرئيس لمقتل الكثير من صنف هذه الأسماك الضخمة والتي قد يصل طولها لحوالي 20 مترا، لكن على الرغم من حجمها ومظهرها القوي والمخيف، إلا أن أعدادها انخفضت بنسبة 50% وتم وضعها على قائمة الأسماك المهددة بالانقراض منذ عام 2016.وقام فريق دولي يتألف من حوالي 60 عالما بدراسة أسباب مقتل هذه الأسماك، حيث توقع الخبراء أن عمليات الصديد الجائر هي السبب، حيث ثبت العلماء أجهزة تتبع على 350 سمكة قرش أبيض.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فقد قارن العلماء مسارات هذه الأسماك مع خطوط تتبع السفن في محيطات العالم.ووجد الباحثون أن نسبة 92% من المساحة الأفقية التي تشغلها أسماك قرش الحوت وما يقرب من 50% من طبقات العمق التي تعيش فيها، تتداخل مع أنشطة هذه الأساطيل التجارية التي تجوب العالم.وتعتبر هذه المناطق موطنا لأكثر الموانئ والممرات البحرية ازدحامًا في العالم، ولأن مستويات المخاطر المقدرة لدى العلماء مرتبطة بحوادث الاصطدام المميتة للأسماك والمعروفة في هذه المناطق، فيبدو أنها من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة لأسماك قرش الحوت.ونوه الباحثون إلى أن الكثير من أجهزة التتبع المعلقة على أسماك قرش الحوت توقفت عن الإرسال في ممرات الشحن المزدحمة بنسبة 24% ويرجع ذلك على الأرجح إلى اصطدام الحيتان بشكل مميت وغرقها في قاع المحيط.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/رصد-سمكة-التنين-الغامضة-الأكثر-سوادا-في-الطبيعة-فيديو--1062032883.html

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مجتمع, علوم, نادي الفيديو