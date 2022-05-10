https://arabic.sputniknews.com/20220510/فتاة-تؤدي-خدعة-غير-عادية-في-عمق-البحر-فيديو-1062060417.html
فتاة تؤدي خدعة غير عادية في عمق البحر... فيديو
فتاة تؤدي خدعة غير عادية في عمق البحر... فيديو
أظهر فيديو نشر على "يوتيوب"، فتاة جميلة تقوم بخدعة شيقة في عمق البحر. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:12+0000
2022-05-10T13:12+0000
2022-05-10T13:12+0000
العالم
نادي الفيديو
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وتم تصوير هذا الفيديو الجميل في إسبانيا، الذي يظهر فتاة تغوص حتى عمق 10 أمتار، ومن ثم تطلق فقاعة هواء بشفتيها تجاه سطح البحر.ومن خلال مشاهدة مقطع الفيديو الممتع، نرى كيف تتحول الفقاعة الصغيرة بشكل مدهش إلى حلقة يزداد حجمها وترتفع وتصبح مثل طوق كبير، لتخترقها الفتاة الجميلة وتطفو من خلالها إلى السطح.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
فتاة تؤدي خدعة غير عادية في عمق البحر... فيديو
تابعنا عبر
أظهر فيديو نشر على "يوتيوب"، فتاة جميلة تقوم بخدعة شيقة في عمق البحر.
وتم تصوير هذا الفيديو الجميل في إسبانيا، الذي يظهر فتاة تغوص حتى عمق 10 أمتار، ومن ثم تطلق فقاعة هواء بشفتيها تجاه سطح البحر.
ومن خلال مشاهدة مقطع الفيديو الممتع، نرى كيف تتحول الفقاعة الصغيرة بشكل مدهش إلى حلقة يزداد حجمها وترتفع وتصبح مثل طوق كبير، لتخترقها الفتاة الجميلة وتطفو من خلالها إلى السطح.