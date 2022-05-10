https://arabic.sputniknews.com/20220510/فرنسا-تشدد-الإجراءات-الأمنية-حول-أماكن-تواجد-اليهود--1062061022.html
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية حول أماكن تواجد اليهود
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية حول أماكن تواجد اليهود
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الأمنية حول المناطق التي تشهد تواجد الجالية اليهودية بما في ذلك المعابد، وذلك بعد تهديدات لتنظيم "داعش" الإرهابي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:24+0000
2022-05-10T13:24+0000
2022-05-10T13:24+0000
أخبار فرنسا
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103131/54/1031315490_0:65:3415:1985_1920x0_80_0_0_c807512abbd20dc603ccfa59fba6e44e.jpg
ووجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، مديري الشرطة والدرك في برقية أرسلها لهم بـ "تعزيز الحماية حول الأماكن التي ترتادها الجالية اليهودية ولا سيما أماكن العبادة والثقافة والتعليم"، وفق وكالة "فرانس برس".ودعا الوزير الفرنسي الجهات الأمنية من الشرطة والدرك إلى "مضاعفة يقظتهم وتنظيم حماية معززة للأماكن التي تهم الجالية اليهودية في فرنسا".والشهر الماضي، نشر "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) مقطع فيديو يحرض فيه أنصاره على تنفيذ هجمات على الأراضي الفرنسية، وخاصة ضد اليهود.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103131/54/1031315490_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4da6b499daea173857ca31751c0dc245.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , تنظيم داعش الإرهابي
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية حول أماكن تواجد اليهود
تابعنا عبر
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الأمنية حول المناطق التي تشهد تواجد الجالية اليهودية بما في ذلك المعابد، وذلك بعد تهديدات لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، مديري الشرطة والدرك في برقية أرسلها لهم بـ "تعزيز الحماية حول الأماكن التي ترتادها الجالية اليهودية ولا سيما أماكن العبادة والثقافة والتعليم"، وفق وكالة "فرانس برس
".
ودعا الوزير الفرنسي الجهات الأمنية من الشرطة والدرك إلى "مضاعفة يقظتهم وتنظيم حماية معززة للأماكن التي تهم الجالية اليهودية في فرنسا".
والشهر الماضي، نشر "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) مقطع فيديو يحرض فيه أنصاره على تنفيذ هجمات على الأراضي الفرنسية، وخاصة ضد اليهود.