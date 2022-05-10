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فيديو يستفز مذيعة مصرية ويدفعها للتصعيد للنائب العام
فيديو يستفز مذيعة مصرية ويدفعها للتصعيد للنائب العام
أعلنت مذيعة مصرية، اليوم الثلاثاء، التقدم للنائب العام المصري ببلاغ ضد إحدى صفحات "السوشيال ميديا" المتخصصة في إنشاء محتوى مرئي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:01+0000
2022-05-10T18:01+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني ليالينا، اليوم الثلاثاء، بأن المذيعة المصرية مي حلمي، أعلنت أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد القائمين على إحدى صفحات السوشيال ميديا المتخصصة في إنشاء محتوى مرئي، بعد تناول تلك الصفحة بعض التفاصيل الخاصة لحياة حلمي، بصورة وصفتها الأخيرة بـ"الاستفزازية".ونشرت تلك الصفحة التي تطلق على نفسها "تريند تايم" فيديو يناقش بعض التفاصيل الخاصة بحياة مي حلمي، عبر صور خاصة بظهور مي وتناولها للتصريحات المتبادلة بينها وبين زوجها في بعض البرامج.ولم تكتف الصفحة بذلك، بل انتقدت أسلوب المذيعة المصرية مي حلمي، مع ضيوف برنامجها "الحكم" الذي يذاع على القناة المصرية "الشمس"، بدعوى تعاليها على الضيوف واشتباكها معهم، فضلا عن انتقاد الصفحة لتكريم حلمي في بعض المهرجانات، دون معرفة السبب.وبدورها علقت مي حلمي على شريط "الفيديو" بأنه "يحمل كم من الإساءات لأسمي ولشخصي، ويحتوي على مجموعة من الجرائم طبقا لقانون العقوبات المصري"، مؤكدة أنها تواصلت مع أحد المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحة، وضد أي شخص تطاول عليها. وهو ما نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".واستطردت المذيعة المصرية: "سأوصل الموضوع للنائب العام"، في وقت لم يتردد القائمون على الصفحة "تريند تايم" في الرد على حلمي، مستنكرين حجرها على الحريات برغم عملها كإعلامية.
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع

فيديو يستفز مذيعة مصرية ويدفعها للتصعيد للنائب العام

18:01 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أعلنت مذيعة مصرية، اليوم الثلاثاء، التقدم للنائب العام المصري ببلاغ ضد إحدى صفحات "السوشيال ميديا" المتخصصة في إنشاء محتوى مرئي.
وأفاد الموقع الإلكتروني ليالينا، اليوم الثلاثاء، بأن المذيعة المصرية مي حلمي، أعلنت أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد القائمين على إحدى صفحات السوشيال ميديا المتخصصة في إنشاء محتوى مرئي، بعد تناول تلك الصفحة بعض التفاصيل الخاصة لحياة حلمي، بصورة وصفتها الأخيرة بـ"الاستفزازية".
ونشرت تلك الصفحة التي تطلق على نفسها "تريند تايم" فيديو يناقش بعض التفاصيل الخاصة بحياة مي حلمي، عبر صور خاصة بظهور مي وتناولها للتصريحات المتبادلة بينها وبين زوجها في بعض البرامج.
ولم تكتف الصفحة بذلك، بل انتقدت أسلوب المذيعة المصرية مي حلمي، مع ضيوف برنامجها "الحكم" الذي يذاع على القناة المصرية "الشمس"، بدعوى تعاليها على الضيوف واشتباكها معهم، فضلا عن انتقاد الصفحة لتكريم حلمي في بعض المهرجانات، دون معرفة السبب.
وبدورها علقت مي حلمي على شريط "الفيديو" بأنه "يحمل كم من الإساءات لأسمي ولشخصي، ويحتوي على مجموعة من الجرائم طبقا لقانون العقوبات المصري"، مؤكدة أنها تواصلت مع أحد المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحة، وضد أي شخص تطاول عليها. وهو ما نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
واستطردت المذيعة المصرية: "سأوصل الموضوع للنائب العام"، في وقت لم يتردد القائمون على الصفحة "تريند تايم" في الرد على حلمي، مستنكرين حجرها على الحريات برغم عملها كإعلامية.
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