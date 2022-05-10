https://arabic.sputniknews.com/20220510/قبل-يوم-من-انتهاء-خدمتها-حارسة-تساعد-سجينا-على-الفرار-وشكوك-حول-علاقة-خاصة-تربطهما-1062049180.html
قبل يوم من انتهاء خدمتها... حارسة تساعد سجينا على الفرار وشكوك حول علاقة خاصة تربطهما
قبل يوم من انتهاء خدمتها... حارسة تساعد سجينا على الفرار وشكوك حول علاقة خاصة تربطهما
ألقت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بعد 10 أيام من البحث، القبض على حارسة سجن ساعدت سجينا على الهروب من الحجز. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:31+0000
2022-05-10T07:31+0000
2022-05-10T07:31+0000
العالم
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وقعت الحادثة في 9 مايو/أيار، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تطوعت الحارسة البالغة من العمر 56 عاما "فيكي وايت" في اليوم الأخير قبل التقاعد لمساعدة "كيسي وايت" البالغ من العمر 38 عاما، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 75 عاما بتهمة قتل صديقته السابقة في عام 2015.وجاء في البيان الصادر عن مكتب شرطة ألاباما أن العلاقة أكدها زملاء السجين الهارب كيسي وايت، المشتبه به في جريمة قتل، ولم تكشف الشرطة ما إذا كانت العلاقة الخاصة بينهما لها طابع رومانسي، بحسب الصحيفة.وتطارد الشرطة السجين وايت، 38 عاما، وضابطة السجن الهاربة معه فيكي وايت، 56 عاما، والتي لا تربطهما أي علاقة قرابة.وكان من المفترض أن يكون يوم الجمعة، الذي اختفيا فيه معا، آخر يوم للضابطة في العمل، علما أنها باعت منزلها مؤخرا وأخبرت زملاءها أنها تخطط لقضاء فترة من الوقت على الشاطئ.وتعتقد الشرطة الآن أن الضابطة وايت ساعدت في تنظيم عملية الهروب بعد خرق بروتوكول السجن ومرافقة السجين كيسي بمفردها دون مزيد من الحراسة.وقال ضابط السجن ريك سينغلتون، في بيان الثلاثاء، إن المحققين "تلقوا معلومات من نزلاء سجن مقاطعة لودرديل خلال عطلة نهاية الأسبوع تفيد بوجود علاقة خاصة بين الضابطة فيكي والسجين كيسي".وأضاف: "تأكدت هذه العلاقة الآن من خلال تحقيقنا الذي أجريناه عن طريق مصادر ووسائل مستقلة".
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العالم
قبل يوم من انتهاء خدمتها... حارسة تساعد سجينا على الفرار وشكوك حول علاقة خاصة تربطهما
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ألقت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بعد 10 أيام من البحث، القبض على حارسة سجن ساعدت سجينا على الهروب من الحجز.
وقعت الحادثة في 9 مايو/أيار، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تطوعت الحارسة البالغة من العمر 56 عاما "فيكي وايت" في اليوم الأخير قبل التقاعد لمساعدة "كيسي وايت" البالغ من العمر 38 عاما، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 75 عاما بتهمة قتل صديقته السابقة في عام 2015.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب شرطة ألاباما أن العلاقة أكدها زملاء السجين الهارب كيسي وايت، المشتبه به في جريمة قتل، ولم تكشف الشرطة ما إذا كانت العلاقة الخاصة بينهما لها طابع رومانسي، بحسب الصحيفة.
وتطارد الشرطة السجين وايت، 38 عاما، وضابطة السجن الهاربة معه فيكي وايت، 56 عاما، والتي لا تربطهما أي علاقة قرابة.
وكان من المفترض أن يكون يوم الجمعة، الذي اختفيا فيه معا، آخر يوم للضابطة في العمل، علما أنها باعت منزلها مؤخرا وأخبرت زملاءها أنها تخطط لقضاء فترة من الوقت على الشاطئ.
وتعتقد الشرطة الآن أن الضابطة وايت ساعدت في تنظيم عملية الهروب بعد خرق بروتوكول السجن ومرافقة السجين كيسي بمفردها دون مزيد من الحراسة.
وقال ضابط السجن ريك سينغلتون، في بيان الثلاثاء، إن المحققين "تلقوا معلومات من نزلاء سجن مقاطعة لودرديل خلال عطلة نهاية الأسبوع تفيد بوجود علاقة خاصة بين الضابطة فيكي والسجين كيسي".
وأضاف: "تأكدت هذه العلاقة الآن من خلال تحقيقنا الذي أجريناه عن طريق مصادر ووسائل مستقلة".