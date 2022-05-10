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https://arabic.sputniknews.com/20220510/قطر-تدعم-سوريا-بـ50-مليون-دولار-في-مؤتمر-بروكسل-1062055560.html
قطر تدعم سوريا بـ50 مليون دولار في مؤتمر بروكسل
قطر تدعم سوريا بـ50 مليون دولار في مؤتمر بروكسل
أعلنت قطر عن تقديمها دعما ماليا لسوريا، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:54+0000
2022-05-10T10:54+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار قطر اليوم
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وخلال كلمة قطر في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا، قال محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، إن المؤتمر يعد دليلا على عزم المتجتمع الدولي على دعم الشعب السوري، حسب وكالة الأنباء القطرية.وجدد مساعد الوزير، التأكيد على دعم قطر الثابت للجهود العالمية الهادفة لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره. وعبر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن جمع مساعدات مالية تعود بالنفع على اللاجئين والنازحين السوريين.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم

قطر تدعم سوريا بـ50 مليون دولار في مؤتمر بروكسل

10:54 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت قطر عن تقديمها دعما ماليا لسوريا، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.
وخلال كلمة قطر في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا، قال محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، إن المؤتمر يعد دليلا على عزم المتجتمع الدولي على دعم الشعب السوري، حسب وكالة الأنباء القطرية.
وجدد مساعد الوزير، التأكيد على دعم قطر الثابت للجهود العالمية الهادفة لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره.
وعبر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن جمع مساعدات مالية تعود بالنفع على اللاجئين والنازحين السوريين.
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