https://arabic.sputniknews.com/20220510/قطر-تدعم-سوريا-بـ50-مليون-دولار-في-مؤتمر-بروكسل-1062055560.html
قطر تدعم سوريا بـ50 مليون دولار في مؤتمر بروكسل
قطر تدعم سوريا بـ50 مليون دولار في مؤتمر بروكسل
أعلنت قطر عن تقديمها دعما ماليا لسوريا، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:54+0000
2022-05-10T10:54+0000
2022-05-10T10:54+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5436fb3ee246e4c4338536ce07c74bae.jpg
وخلال كلمة قطر في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا، قال محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، إن المؤتمر يعد دليلا على عزم المتجتمع الدولي على دعم الشعب السوري، حسب وكالة الأنباء القطرية.وجدد مساعد الوزير، التأكيد على دعم قطر الثابت للجهود العالمية الهادفة لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره. وعبر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن جمع مساعدات مالية تعود بالنفع على اللاجئين والنازحين السوريين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28202eeba7f080a0f387b659f51ee017.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم
قطر تدعم سوريا بـ50 مليون دولار في مؤتمر بروكسل
تابعنا عبر
أعلنت قطر عن تقديمها دعما ماليا لسوريا، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.
وخلال كلمة قطر في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا، قال محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، إن المؤتمر يعد دليلا على عزم المتجتمع الدولي على دعم الشعب السوري، حسب وكالة الأنباء القطرية
.
وجدد مساعد الوزير، التأكيد على دعم قطر الثابت للجهود العالمية الهادفة لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره.
وعبر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن جمع مساعدات مالية تعود بالنفع على اللاجئين والنازحين السوريين.