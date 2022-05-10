https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-روسيا-تثمن-موقف-الجزائر-المتوازن-حول-أوكرانيا-1062063386.html
لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تقدر الموقف المتوازن للجزائر تجاه أوكرانيا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:11+0000
2022-05-10T14:11+0000
2022-05-10T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، لقد "أبلغنا أصدقاءنا الجزائريين بالتفصيل عن تطور العملية العسكرية الخاصة لروسيا الاتحادية مع قوات دونباس في أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تقدر الموقف المتوازن للجزائر تجاه أوكرانيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، لقد "أبلغنا أصدقاءنا الجزائريين بالتفصيل عن تطور العملية العسكرية الخاصة لروسيا الاتحادية مع قوات دونباس في أوكرانيا".
"نحن نقدر الموقف المتوازن والموضوعي الذي تتخذه الجزائر بشأن القضايا الأوكرانية في إطار المنظمات الدولية وبشكل عام في إطار سياستها الخارجية".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي