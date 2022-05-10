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لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-روسيا-تثمن-موقف-الجزائر-المتوازن-حول-أوكرانيا-1062063386.html
لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تقدر الموقف المتوازن للجزائر تجاه أوكرانيا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:11+0000
2022-05-10T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، لقد "أبلغنا أصدقاءنا الجزائريين بالتفصيل عن تطور العملية العسكرية الخاصة لروسيا الاتحادية مع قوات دونباس في أوكرانيا".
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روسيا, العالم العربي

لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا

14:11 GMT 10.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تقدر الموقف المتوازن للجزائر تجاه أوكرانيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، لقد "أبلغنا أصدقاءنا الجزائريين بالتفصيل عن تطور العملية العسكرية الخاصة لروسيا الاتحادية مع قوات دونباس في أوكرانيا".

"نحن نقدر الموقف المتوازن والموضوعي الذي تتخذه الجزائر بشأن القضايا الأوكرانية في إطار المنظمات الدولية وبشكل عام في إطار سياستها الخارجية".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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